Скандал навколо муралу з Борисом Джонсоном: влада Кривого Рогу змінила рішення

У Кривому Розі відновлюють мурал із зображенням Бориса Джонсона

У Кривому Розі на Дніпропетровщині відновлюють мурал з зображенням колишнього прем’єр-міністра Великої Британії та друга України Бориса Джонсона у Кривому Розі, який було знищено за ініціативи місцевих чиновників. Про це повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.

«Друзі, це перемога! Змусили владу в Кривому Рогу повернути мурал з Борисом Джонсоном!» – написав нардеп.

Політик нагадав, що чиновники Кривого Рогу зафарбували мурал, однак ця подія набула значного розголосу.

«Тепер мурал повертають на те ж місце», – повідомив Гончаренко.

Зазначимо, що малюнок розміщений на вулиці Тбіліській. На ньому зображений Джонсон на фоні українського прапора – як символ допомоги Україні і боротьби з агресором.

Нагадаємо, у серпні місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині розгорівся скандал: нещодавно створений мурал на честь експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона був знищений. Влада міста ідентифікувала мурал як «зовнішню неузгоджену рекламу» і видала припис на його знищення.

Згодом на сайті Криворізької міської ради з’явилася петиція з пропозицією відновити мурал із зображенням Бориса Джонсона на стіні будинку за адресою вулиця Тбіліська, 4.

Як відомо, 6 вересня Борис Джонсон офіційно передав посаду прем'єр-міністра Великої Британії своїй наступниці Ліз Трасс, яку було обрано новим лідером Консервативної партії.

У своїй прощальній промові, яка здебільшого була присвячена підсумкам його роботи на посаді прем’єра, політик також згадав про Україну і залишив послання російському диктатору Володимиру Путіну.