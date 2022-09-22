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Скандал навколо муралу з Борисом Джонсоном: влада Кривого Рогу змінила рішення

Надія Клочко
glavcom.ua
Скандал навколо муралу з Борисом Джонсоном: влада Кривого Рогу змінила рішення
У серпні влада Кривого Рогу розпорядилася знищити мурал
фото: Олексій Гончаренко/Facebook

У Кривому Розі відновлюють мурал із зображенням Бориса Джонсона

У Кривому Розі на Дніпропетровщині відновлюють мурал з зображенням колишнього прем’єр-міністра Великої Британії та друга України Бориса Джонсона у Кривому Розі, який було знищено за ініціативи місцевих чиновників. Про це повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.

«Друзі, це перемога! Змусили владу в Кривому Рогу повернути мурал з Борисом Джонсоном!» – написав нардеп.

Політик нагадав, що чиновники Кривого Рогу зафарбували мурал, однак ця подія набула значного розголосу.

«Тепер мурал повертають на те ж місце», – повідомив Гончаренко.

Скандал навколо муралу з Борисом Джонсоном: влада Кривого Рогу змінила рішення фото 1

Зазначимо, що малюнок розміщений на вулиці Тбіліській. На ньому зображений Джонсон на фоні українського прапора – як символ допомоги Україні і боротьби з агресором. 

Нагадаємо, у серпні місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині розгорівся скандал: нещодавно створений мурал на честь експрем'єра Великої Британії  Бориса Джонсона був знищений. Влада міста ідентифікувала мурал як «зовнішню неузгоджену рекламу» і видала припис на його знищення. 

Згодом на сайті Криворізької міської ради з’явилася петиція з пропозицією відновити мурал із зображенням Бориса Джонсона на стіні будинку за адресою вулиця Тбіліська, 4. 

Як відомо, 6 вересня Борис Джонсон офіційно передав посаду прем'єр-міністра Великої Британії своїй наступниці Ліз Трасс, яку було обрано новим лідером Консервативної партії.

У своїй прощальній промові, яка здебільшого була присвячена підсумкам його роботи на посаді прем’єра, політик також згадав про Україну і залишив послання російському диктатору Володимиру Путіну.

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Теги: мурал Боріс Джонсон Кривий Ріг

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