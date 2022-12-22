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Дубль-2: Шойгу знову побував «на фронті» в Україні

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Дубль-2: Шойгу знову побував «на фронті» в Україні
Минулого разу «передові позиції», які облетів Шойгу, виявилися на півночі Криму
Скріншот із відео

Російське міноборони представило відео, яке повинно підтвердити, що Шойгу був на війні

У Міністерстві оборони РФ повідомили, що очільник оборонно відомства Сергій Шойгу вчерге проінспектував підрозділи військових на фронті в Україні, пишуть пропагандистські ЗМІ.

Повідомляється, що Шойгу перевірив розміщення особового складу і заслухав доповіді командирів підрозділів.

Щоб переконати публіку у правдивості події, російське міноборони представило відео, яке повинно підтвердити, що Шойгу побував на фронті.

Нагадаємо, днями міноборони РФ уже звітувало, що Сергій Шойгу перевірив «передові позиції російських підрозділів». Проте як з’ясував проєкт GeoConfirmed, попри заяви російського міністерства, на опублікованому відомством відео Шойгу перебував за десятки кілометрів від передових позицій російських окупаційних військ. «Передові позиції», які облетів Шойгу, виявилися на півночі Криму.

Нагадаємо, на тлі візиту президента України Володимира Зеленського у США Шойгу заявив про новий наступ на Україну і повідомив деталі щодо нього.

Тим часом російський диктатор Путін звинуватив увесь світ в агресії і заявив, що проти Росії активно використовується військовий потенціал практично всіх основних країн НАТО. Боротися з Альянсом диктатор традиційно погрожує ядерною зброєю.

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Теги: війна росія агресія Сергій Шойгу тероризм

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