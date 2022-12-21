Шойгу каже про новий наступ на Україну: з’явилися деталі

В майбутню атаку підуть частково мобілізовані з нової хвилі

Завдання міноборони РФ на 2023 рік – продовжити війну в Україні до її завершення. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на колегії відомства, пишуть пропагандистські ЗМІ.

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«Часткова мобілізація проведена для стабілізації обстановки, захисту нових територій та проведення подальших наступальних дій», – пояснив міністр оборони країни-терористки.

З його слів, чисельність збройних сил буде доведена до 1,5 мільйона осіб, у тому числі, 695 тисяч контрактників.

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«Призовний вік росіян збільшиться з 18 до 21 року, а граничний – підвищиться до 30 років», – йдеться у повідомленні.

Крім того, Шойгу вважає за необхідне створити у Росії нові військові округи та мотострілкові дивізії.

«Необхідно створити у Росії Московський та Ленінградський військові округи на тлі нарощування військового потенціалу НАТО, …сформувати три мотострілкові дивізії, в тому числі в окупованих Херсонській і Запорізькій областях, і армійський корпус в Карелії на кордоні з Фінляндією», – поділився планами чиновник.

Як стало відомо раніше, президент країни-агресорки Володимир Путін під час свого виступу на засіданні колегії міноборони звинуватив увесь світ в агресії і заявив, що проти Росії активно використовується військовий потенціал практично всіх основних країн НАТО.

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Нагадаємо, на тлі повідомлень про візит президента України Володимира Зеленського до США російський диктатор Володимир Путін готує звернення до росіян.