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Шойгу каже про новий наступ на Україну: з’явилися деталі

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Шойгу каже про новий наступ на Україну: з’явилися деталі
Фото Reuters/Iryna Rybakova

В майбутню атаку підуть частково мобілізовані з нової хвилі

Завдання міноборони РФ на 2023 рік – продовжити війну в Україні до її завершення. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на колегії відомства, пишуть пропагандистські ЗМІ.

«Часткова мобілізація проведена для стабілізації обстановки, захисту нових територій та проведення подальших наступальних дій», – пояснив міністр оборони країни-терористки.

З його слів, чисельність збройних сил буде доведена до 1,5 мільйона осіб, у тому числі, 695 тисяч контрактників.

«Призовний вік росіян збільшиться з 18 до 21 року, а граничний – підвищиться до 30 років», – йдеться у повідомленні.

Крім того, Шойгу вважає за необхідне створити у Росії нові військові округи та мотострілкові дивізії.

«Необхідно створити у Росії Московський та Ленінградський військові округи на тлі нарощування військового потенціалу НАТО, …сформувати три мотострілкові дивізії, в тому числі в окупованих Херсонській і Запорізькій областях, і армійський корпус в Карелії на кордоні з Фінляндією», – поділився планами чиновник.

Як стало відомо раніше, президент країни-агресорки Володимир Путін під час свого виступу на засіданні колегії міноборони звинуватив увесь світ в агресії і заявив, що проти Росії активно використовується військовий потенціал практично всіх основних країн НАТО.

Нагадаємо, на тлі повідомлень про візит президента України Володимира Зеленського до США російський диктатор Володимир Путін готує звернення до росіян

 

 

 

 

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