«Передові позиції», які облетів Шойгу, виявилися на півночі Криму (фото, відео)

Місце, над яким пролітав Шойгу, розташоване в Криму

Міноборони РФ збрехало про візит Шойгу до «району проведення спеціальної військової операції»

18 грудня міністерство оборони Росії опублікувало відео «робочої поїздки» міністра оборони Сергія Шойгу до «району проведення спеціальної військової операції». У повідомленні відомства йшлося, що Шойгу «здійснив обліт районів дислокації військ та перевірив передові позиції російських підрозділів у зоні спеціальної військової операції».

Будь ласка, читайте текст після реклами

На відео видно окопи, які міністр оглядає з ілюмінатора вертольота.

"Russian Defense Minister Shoigu inspected the forward positions of the Russian army in the combat zone," the Russian media write. 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/McMfYlkipJ Будь ласка, читайте текст після реклами December 18, 2022

Користувач твіттера @GlasnostGone та волонтери проекту GeoConfirmed геолокували місце, над яким пролітав Шойгу. Воно виявилося розташоване в Криму, в районі населеного пункту Армянськ, за 80 кілометрів від найближчих українських позицій.

Нагадаємо, раніше міноборони РФ оприлюднило відео, як Шойгу «здійснив обліт районів дислокації військ і перевірив передові позиції російських підрозділів».