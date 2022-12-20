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«Передові позиції», які облетів Шойгу, виявилися на півночі Криму (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Передові позиції», які облетів Шойгу, виявилися на півночі Криму (фото, відео)
Місце, над яким пролітав Шойгу, розташоване в Криму
фото з відкритих джерел

Міноборони РФ збрехало про візит Шойгу до «району проведення спеціальної військової операції»

18 грудня міністерство оборони Росії опублікувало відео «робочої поїздки» міністра оборони Сергія Шойгу до «району проведення спеціальної військової операції». У повідомленні відомства йшлося, що Шойгу «здійснив обліт районів дислокації військ та перевірив передові позиції російських підрозділів у зоні спеціальної військової операції».

На відео видно окопи, які міністр оглядає з ілюмінатора вертольота.

Користувач твіттера @GlasnostGone та волонтери проекту GeoConfirmed геолокували місце, над яким пролітав Шойгу. Воно виявилося розташоване в Криму, в районі населеного пункту Армянськ, за 80 кілометрів від найближчих українських позицій.

«Передові позиції», які облетів Шойгу, виявилися на півночі Криму (фото, відео) фото 1
«Передові позиції», які облетів Шойгу, виявилися на півночі Криму (фото, відео) фото 2

Нагадаємо, раніше міноборони РФ оприлюднило відео, як Шойгу «здійснив обліт районів дислокації військ і перевірив передові позиції російських підрозділів».

Теги: Україна росія війна Сергій Шойгу

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