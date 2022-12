«Передові позиції», які облетів Шойгу, виявилися на півночі Криму (фото, відео)

18 грудня міністерство оборони Росії опублікувало відео «робочої поїздки» міністра оборони Сергія Шойгу до «району проведення спеціальної військової операції». У повідомленні відомства йшлося, що Шойгу «здійснив обліт районів дислокації військ та перевірив передові позиції російських підрозділів у зоні спеціальної військової операції».

На відео видно окопи, які міністр оглядає з ілюмінатора вертольота.

"Russian Defense Minister Shoigu inspected the forward positions of the Russian army in the combat zone," the Russian media write. 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/McMfYlkipJ