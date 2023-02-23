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Дуда скликав Раду національної безпеки Польщі: про що говоритимуть

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Дуда скликав Раду національної безпеки Польщі: про що говоритимуть
Анджей Дуда
Фото: KPRP

Серед іншого, буде обговорено поточні висновки для безпеки країни, пов’язані з російським вторгненням в Україну

Президент Польщі Анджей Дуда скликав на 24 лютого 2023 року засідання Ради національної безпеки Польщі. Про це повідомило Бюро національної безпеки (BBN) Польщі у Twitter.

Під час заходу обговорюватимуться питання безпеки через російську агресію в Україні та результати візиту президента США Джо Байдена до Польщі.

«Президент Польщі скликає в п’ятницю, 24 лютого, на 12:00 (за місцевим часом – ред.) Раду національної безпеки. Буде обговорено поточні висновки для безпеки країни, пов’язані з російським вторгненням в Україну, а також у контексті консультацій між президентами Польщі та США та саміту B9 («Бухарестської дев’ятки» – ред.)», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що танки Leopard 2 вже готові до відправки в Україну. Їх планують доставити протягом місяця.

Крім того, Анджей Дуда закликав лідерів європейських держав та НАТО підтримати Україну та надіслати їй необхідну техніку. Про це він сказав після перемовин із главою США Джо Байденом.

До слова, під час візиту до Варшави з промовою щодо війни в Україні виступив президент США Джо Байден.

Теги: Польща 24 лютого Анджей Дуда

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