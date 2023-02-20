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Лукашенко висилає польських дипломатів із Білорусі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Лукашенко висилає польських дипломатів із Білорусі
фото з відкритих джерел

Польський уряд також може ухвалити рішення про видворення білоруських дипломатів із території Польщі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив вислати з країни трьох польських дипломатів. Про це повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, передає Onet.

Зазначають, що офіцер польської прикордонної служби повинен покинути Білорусь до вечора середи. Також, імовірно, вишлють ще двох польських консулів із Гродно.

Видання зазначає, що польський уряд також може ухвалити рішення про видворення білоруських дипломатів із території Польщі.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко презентував нову концепцію нацбезпеки.

Також Лукашенко, якого Путін всіляко змушує відкрито вступити у війну проти, взявся залякувати білорусів нібито агресивним націоналізмом та екстремізмом у різних формах прояву. 

Нагадаємо, що нещодавно Лукашенко попросив Путіна підтримати виробництво літаків Су-25 у Білорусі. За його словами, країна може налагодити виробництво штурмовиків за допомоги Росії. 

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Теги: Білорусь Польща дипломатія Олександр Лукашенко

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