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Українка показала зворушливу рекламу у Стокгольмі, що присвячена війні (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українка показала зворушливу рекламу у Стокгольмі, що присвячена війні (фото)
Шведи підтримують Україну рекламними кампаніями у транспорті
фото: з Facebook Світлани Мусієнко

Шведи вкотре продемонстрували свою непохитну підтримку Україні

Шведи активно підтримують українців, особливо це відчувається напередодні річниці повномаштабного вторгнення російських війск до нашої держави. І навіть у метро у Стокгольмі можна побачити соціальну рекламу, яка присвячена Україні, і зачіпає за «живе». Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла партнерка юридичної фірми Sayenko Kharenko Світлана Мусієнко. 

«Вчора побачила оце у Стокгольмському метро на центральній станції. Оскільки проходжу шведськомовний A1 інтенсив, то завзято читаю все навкруги: реклами, слогани, об’яви. Щокоротше то краще. Метро для цього найкраще місце. Прочитала, дуже радіючи, що розумію задіяні граматичні форми та з незнайомих трошки чудернацьких слів потрохи народжується сенс», – написала вона, і показала фото банера, із написом шведською мовою. 

Лише згодом українка зрозуміла справжній сенс цієї реклами – того, що написано, і була дуже розчулена.  «24 лютого, 05:07 Сьогодні минув рік. Тебе не вистачає, тату. Шведи – великі молодці. Просто в серце», – додала Мусієнко.

Рекламний контекст

Ще минулого року Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) запустило кампанію, щоб підкреслити почуття сімей, розлучених війною, і у такий спосіб зібрати пожертвування для України.

Оскільки чоловіки змушені залишатися в країні згідно із законом, щоб або підтримувати військові дії, або служити в армії для захисту країни, тільки жінкам та дітям було дозволено виїхати до сусідніх країн. Згідно з останніми даними УВКБ ООН, оновленими 5 липня, з лютого близько 5,65 млн. людей залишили Україну в пошуках притулку.

Кампанія, що проводиться у Швеції, включає як ролик, так і зовнішню рекламу від креативного агентства OKTO, метою якої є усвідомлення ситуації, з якою зіткнулися сім’ї, що втекли з країни. Цього року Швеція прийняла понад 41 тисячу біженців з України.

Під назвою Not Delivered кампанія зосереджена навколо недоставленого текстового повідомлення: «Я сумую за тобою, тату», що викликає страждання рідної людини, яка не знає причини помилки відправки цього повідомлення і яка боїться, що сталося найгірше.

У 30-секундному ролику двоє підлітків стоять вночі на даху і втішають один одного, коли намагаються і не можуть надіслати повідомлення своєму батькові. Для відео використана пісня «Letter from Lillian», яку виконує Туссе, який представляв Швецію на Євробаченні 2021 року і приїхав у країну 8-річним біженцем з Демократичної Республіки Конго.

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«Ми хочемо сказати, що УВКБ ООН залишається на місці і допомагає поки це необхідно. Ми ілюструємо це ідеєю зв’язку дитини з батьком, які не знають, чи живі вони чи ні. Це стає дуже емоційним, але водночас близьким для нас, оскільки ми всі бачили повідомлення «Не доставлено», але яке має вже інше значення», – пояснювала рекламну компанію керівник відділу комунікацій УВКБ ООН у Швеції Ульрика Нільсдоттер-Брюль.

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Теги: Швеція метро військові Facebook пісня відео 24 лютого українка

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