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Джонсон розповів, що необхідно для завершення війни в Україні

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Джонсон розповів, що необхідно для завершення війни в Україні
Експрем’єр Джонсон у День Соборності поспілкувався зі студентами КНУ ім. Тараса Шевченка
фото: пресслужба ОП

Колишній британський прем’єр наголосив на важливості допомоги інших держав

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переконаний, що для завершення війни Україні потрібно якнайшвидше надати всю необхідну для цього зброю. Про це він сказав під час зустрічі зі студентами та викладачами КНУ ім. Тараса Шевченка, у якій також брав участь президент України Володимир Зеленський, передає пресслужба ОП. 

Експрем’єр розповів, що держави-друзі України допоможуть якомога швидше закінчити війну у 2023 році. Тому що це буде найкраще для світу – щоб не гинули люди, і це буде краще для України.

Це означає, що треба надати танки. Я гордий, що ми – перша країна, яка надішле танки «Челенджер», і ми очікуємо танків від інших країн. Ми хочемо отримати літаки для народу України, і нам треба досконаліше обладнання, озброєння всіх видів, яке дасть вам змогу захистити свою країну.

Він також наголосив, що наявність сучасної зброї в української армії не призведе до ескалації, адже росія й так використовує на українській території всі наявні в неї засоби.

Я був у Бучі. Як можна ескалувати більше в протистоянні, де одна сторона вже використовує найдосконаліші сучасні літаки, щоб бомбардувати житлові квартали? Україна заслуговує на всю можливу допомогу.

Нагадаємо, колишній британський прем’єр побачив руйнування, яких окупанти завдали українським містам: Борис Джонсон приїхав в Україну. Для цього він уже вчетверте скористався послугами «Укрзалізниці».

Як відомо, київські залізничники провели екскурсію Джонсону та подарували шапку (фото).

Нещодавно стало відомо про те, що Борис Джонсон випустить мемуари, у яких розповість про війну в Україні.

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