Ексдепутат Держдуми пояснив, хто такий хороший росіянин

Політик також додав, що у Росії є багато ліберальних ЗМІ, які просто бояться говорити правду

Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що хороший росіянин - це той хто вб'є диктатора Путіна. Про це він повідомив під час інтерв'ю, яке опублікував у Telegram.

«Для мене хороший росіянин це той, хто вб'є Путіна. Все інше – це перехідний стан», – сказав політик.

Разом з тим Пономарьов зауважив, що він не вірить у поняття «хороший росіянин».

Політик також додав, що у Росії є багато ліберальних ЗМІ, які просто бояться говорити правду росіянам. Разом з тим Пономарьов зауважив, що є багато росіян, які не згодні із режимом Путіна і хочуть виходити на мітинги, проте бояться це робити.

«Проблема ліберальних ЗМІ в тому, що їм страшно про це сказати. Людям, які готові чинити опір, потрібне саме це послання – що боротися треба реально, силовим способом. Таких людей у країні багато, вони не хочуть виходити на мирні мітинги, бо вважають, що це безглуздо і небезпечно. Вийти, добровільно сісти (у в'язницю) – навіщо? А з гвинтівкою, чи «коктейлем Молотова» - зрозуміло», – сказав він.

Нагадаємо, США включили Росію до списку країн, які проводять «політику чи практику» торгівлі людьми, примусової праці або тих, чиї сили безпеки або збройні групи, що підтримуються урядом, використовують дітей як солдатів.

Також Росія увійшла до окремого переліку доповіді з 12 країн, які використовують або вербують дітей-солдатів.

Тим часом, російський диктатор Володимир Путін вигадав нове виправдання втечі російських загарбників із Київщини. Він заявив, що рашистів вигнали не ЗСУ, а вони самі добровільно вийшли через домовленості на російсько-українських переговорах у Стамбулі.



