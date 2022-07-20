Путін відкрито заявив, що Росія краде зерно (відео)

Російський диктатор відкрито говорить про вивіз українського зерна

Президент Росії Володимир Путін не приховує факт викрадання росіянами зерна з України. В мережі з'явилося відео, де російський диктатор відповідає на питання журналістів після зустрічі з Ердоганом в Ірані та підіймає тему розблокування портів. Російський диктатор помітно нервував та не раз запинався під час розмови.

«Турецька Республіка та зокрема президент Ердоган багато зробили для того, щоб була досягнена домовленість по вивозу українського зерна. Але від початку ми ставили питання таким чином, щоб це було запакетовано», – сказав Путін.

Далі російський президент хотів щось сказати про співпрацю з українською стороною, однак передумав і почав говорити про російське зерно.

«Усі ці обмеження, пов'язані з обмеженнями навколо поставок на експорт російського зерна, будуть зняті. Ми про це домовлялися на початку з міжнародними організаціями. Ніхто не заперечував до цього часу, у тому числі наші американські партнери. Побачимо, що з цього вийде найближчим часом», – зазначив він.

Крім того, Путін натякнув, що ситуація з добривами для США буде залежати від зняття обмежень Вашингтону, які стосуються зерна з Росії.

Раніше у Туреччині відбулися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя.

Представники України, ООН, РФ та Туреччини під час перемовин у Стамбулі домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна. Всі судна перевірятимуть ВМС Туреччини. Сторони попередньо узгодили такий механізм: зерно може відправлятися з трьох українських портів у конвоях у супроводі українських кораблів, одночасно діятиме режим припиненням вогню для захисту суден у географічних межах. Частково проведуть розмінування.

Також раніше повідомлялося, що Росія погодилася «на перемир'я на час руху вантажів». Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.