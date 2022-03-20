Втекти з мінімальними втратами. Окупанти змінили тактику (відео)

В Україні триває 25-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

«Друга армія світу» – деморалізована і втратила свою бойову міць. Тому командири окупантів приймають вольове рішення – «ТІ-КА-ТИ».

Про це повідомляє СБУ, яка перехопила інформацію про чергову «секретну тактику» російських загарбників: хочуть злиняти «с минимальными потерями».

Так, у розмові зі своєю дружиною окупант зізнається, що їхня армія вже не може виконувати завдання. В його батальйоні з 60 військових залишилося лише 13, а 70% техніки знищено українськими військовими.

«Наша мета – знищити не 70%, а 100% російських загарбників. Тож тактика «тікати» – єдина вірна для загарбників», заявили у Службі безпеки України.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки та Грузинський Легіон підірвали цілу колону окупантів. Військові повідомляють, що «жива сила опізнанню не підлягає».

Нагадаємо, за добу військові ліквідували двох російських полковників.

Напередодні ЗСУ «влупили» ворогів у Чорнобаївці. Вшосте.

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