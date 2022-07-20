Для стримування контрнаступу України Путін може використати ядерну загрозу

Такі дії Кремля загрожуватимуть не тільки Україні, а і її партнерам

Президент РФ Володимир Путін може використати ядерну загрозу для стримування контрнаступу України на анексовані території. Про це повідомляє ISW.

Зазначається, що Путін може прямо чи опосередковано заявити, що російська доктрина, яка дозволяє застосування ядерної зброї для захисту території Росії, застосовується до новоприєднаних територій.

Такі дії загрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо українські контрнаступи щодо звільнення окупованої Росією території продовжаться. Путін може вважати, що загроза ядерною зброєю або її застосування відновлять стримування Росії.

У такому разі Україна та її західні партнери матимуть суттєво обмежені часові рамки проведення контрнаступу до того, як Кремль анексує цю територію.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що для України дуже важливо закінчити війну до холодів і не входити з нею в зиму, оскільки російські війська будуть мати більше часу зміцнити свої позиції.

Зазначимо, Збройні сили України вже звільнили від окупантів майже половину захоплених населених пунктів. В окупації знаходиться ще понад 2500 населених пунктів.

Раніше Резніков заявляв, що Україні треба принаймні 50 систем Himars та M270, щоб ефективно стримувати ворога, а для ефективного контрнаступу – принаймні 100 таких систем.

Також за інформацією міністра оборони під час битви за Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області українські військові знищили близько 11 тис. окупантів.