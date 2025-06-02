Експосол Польщі в Україні пояснив, що означає перемога на президентських виборах Навроцького

«Це не польський Трамп»: експосол Польщі Ключковський – про перемогу Навроцького на виборах

Яцек Ключковський заперечує, що переможець виборів є «польським Трампом»

Колишній посол Польщі в Україні Яцек Ключковський заперечує, що новообраного президента Польщі Кароля Навроцького можна порівнювати з Дональдом Трампом. Таку характеристику раніше надала британська телекомпанія Sky News, яка вийшла з заголовком: «Натхненний Трампом кандидат Кароль Навроцький виграв президентські вибори». «Главком» звернувся до Яцека Ключковського, посла Польщі в Україні у 2005–2010 роках, із проханням оцінити результати президентських виборів та спрогнозувати, як зміняться польсько-українські відносини після обрання нового глави держави.

«Польський президент – це не голова виконавчої влади. Тут аналогії із Трампом немає. Просто президентські вибори показують, що більшість поляків за консервативну політику, сконцентровану на національному інтересі, проти лібералів і лівих», – пояснив Ключковський у коментарі «Главкому».

На думку дипломата, перемога представника правих сил з партії «Право і Справедливість» не означає істотної зміни у зовнішній політиці Польщі, зокрема щодо України. «Поки що я можу мало сказати. Хочу лише відзначити, що влада в Польщі належить уряду, якому складніше не стане працювати, як це було за часів президентства Анджея Дуди», – зазначив Ключковський.

Водночас він звернув увагу, що нинішня урядова коаліція має слабкі перспективи на майбутніх парламентських виборах. «За таких умов урядова коаліція має примарні шанси виграти наступні вибори до сейму», – резюмував дипломат.

Нагадаємо, Державна виборча комісія Польщі (PKW) опрацювала 100% протоколів. За результатами підрахунку голосів Навроцький отримав підтримку 50,89% виборців, Рафал Тшасковський – 49,11%.

Націонал-консерватор, кандидат від партії «Права і справедливості» Навроцький переміг на виборах з результатом понад 10,6 млн голосів по всій країні. Лівого ліберала, кандидата від правлячої коаліції прем'єр-міністра Дональда Туска, та мера Варшави Рафала Тшасковського обрали трохи більше як 10,2 млн поляків.

Як відомо, перший тур виборів президента в Польщі відбувся 18 травня. Чинний глава держави Анджей Дуда не балотувався, бо його другий термін добігає кінця. Загалом подали заявки до центрвиборчкому 17 кандидатів.

Також «Главком» повідомляв, що президент України Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента.