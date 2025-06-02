Головна Інтерв'ю
search button user button menu button

«Навроцький є антиросійським політиком». Експосол Ключковський про нового президента Польщі

бліц
Микола Сірук
glavcom.ua
Микола Сірук
google social img telegram social img facebook social img
«Навроцький є антиросійським політиком». Експосол Ключковський про нового президента Польщі
Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький
фото: Reuters

Чого очікувати від Кароля Навроцького Україні?

Багато в чому драматизм президентських виборів у Польщі нагадував перегони на посаду глави Білого дому у листопаді минулого року. Опитування громадської думки у США показували незначну перевагу кандидата від Демократичної партії Камали Гарріс, але перемогу здобув Дональд Трамп. Теж саме практично відбулось у неділю в Польщі, коли екзитпол після голосування показав незначну перевагу мера Варшави та проєвропейськи налаштованого політика – Рафала Тшасковського над його суперником очільником Інституту національної пам’яті Каролем Навроцьким. Останній, до речі, не став визнавати поразку, а чекав на підрахунок голосів. І таки переміг він. За нього віддали голоси 51,89% виборців, відповідно його суперник набрав 49,11%. Саме такими є дані Державної виборчої комісії Польщі (PKW) після підрахунку 100% голосів.

«Главком» звернувся до посла Польщі (2005-2010) Яцека Ключковського з проханням оцінити результати виборів та спрогнозувати, як зміняться відносини Польщі з Україною після вступу на посаду нового глави держави.

Яцек Ключковский
Яцек Ключковский
фото: Facebook/Jacek Kluczkowski

Британський телеканал Skynews подав сьогодні новину щодо перегонів у Польщі з таким заголовком: «Натхнений Трампом кандидат Кароль Навроцький виграв президентські вибори». Чи справді, більшість поляків захотіли мати свого Трампа і чому, на вашу думку, вони зробили саме такий вибір?

Польський президент це не голова виконавчої влади. Тут аналогії із Трампом немає. Просто президентські вибори показують, що більшість поляків за консервативну політику, сконцетровану на національному інтересі, проти лібералів і лівих.

А як може вплинути на політику Польщі щодо України обрання представника правих сил Партії «Право і Справедливість»?

Поки що я можу мало сказати. Хочу лише відзначити, що влада в Польщі належить уряду, якому складніше не стане працювати, як це було за часів президентства Анджея  Дуди. Але за таких умов урядова коаліція має примарні шанси виграти наступні вибори до сейму.  

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький з дружиною
Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький з дружиною
фото: Reuters

У зв’язку з обранням на посаду президента консервативного кандидата деякі аналітики називають Польщу Угорщиною номер два. Що ви скажете на таке порівняння?

Навроцький є антиросійським політиком, і в цьому полягає основна різниця між ним і Орбаном. Під час самітів НАТО він буде виступати проти запрошення України до Альянсу, але це великого значення не має в умовах, коли Америка проти. Він може бути більше настирливим у стосунках з Німеччиною і Єврокомісією, але до зміни уряду це лише нюанси.

Що стосується допомоги Польщі Україні у  війні проти Росії, то вона буде  продовжуватися, і цим займається уряд. Але тиск в історичних питаннях на Київ зростатиме з боку Польщі.

Микола Сірук, для «Главкома»

Читайте також:

Теги: Польща вибори Рафал Тшасковський Кароль Навроцький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чолаку не пройшов до другого туру на президентських виборах 2024 року, Ласконі – у 2025-му
Чолаку та Ласконі йдуть у відставку через невтішні результати виборів – Digi24
5 травня, 12:46
Джордже Сіміон опускає бюлетень у виборчу скриньку, зліва від нього стоїть Келін Джорджеску
Фаворит президентських виборів у Румунії пообіцяв посаду забороненому кандидату Джорджеску
4 травня, 21:18
Польські перевізники 12 травня розпочали акцію протесту на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ»
Суд наказав польським перевізникам зупинити протест на кордоні з Україною
13 травня, 22:04
Польща змінює правила для іноземців, які хочуть працювати чи навчатись у країні
Польща ухвалила два закони, які вплинуть на іноземних працівників та студентів
14 травня, 02:26
Джордже Сіміон (праворуч) взявся публічно ображати опонента напередодні фіналу виборчих перегонів у Румунії
Обізвав опонента «аутистом»: кандидат у президенти Румунії потрапив у скандал
16 травня, 10:02
Росія зараз є економічним васалом Китаю, вважає Сікорський
Сікорський назвав країну, яка могла б «поставити Путіна на місце»
17 травня, 13:15
Тшасковський (зліва) та Навроцький боротимуться у другому турі за крісло президента Польщі
Варшава перемогла. Що показав перший тур президентських виборів у Польщі Сусіди
18 травня, 23:41
Дуров стверджує, що свідчитиме про втручання у виборчий процес
Дуров заявив, що готовий свідчити про втручання у президентські вибори в Румунії
21 травня, 09:04
Кароль Навроцький вирвався вперед
Вибори президента у Польщі. Нові дані екзитполів
Сьогодні, 01:12

Інтерв'ю

«Навроцький є антиросійським політиком». Експосол Ключковський про нового президента Польщі
«Навроцький є антиросійським політиком». Експосол Ключковський про нового президента Польщі
Турецький дипломат Такан Ілдем: Переговори з Росією не повинні починатись з поступок України
Турецький дипломат Такан Ілдем: Переговори з Росією не повинні починатись з поступок України
«По-українському» чи «українською»: в чому різниця? 10 запитань до мовознавиці
«По-українському» чи «українською»: в чому різниця? 10 запитань до мовознавиці
Олена Бабакова: Українці у Польщі стали цапом-відбувайлом
Олена Бабакова: Українці у Польщі стали цапом-відбувайлом
Угода про надра зі США: добре чи погано? Що тепер кажуть українські геологи
Угода про надра зі США: добре чи погано? Що тепер кажуть українські геологи
Весілля у Софії та «розлучення» у Мінкульті. Інтерв’ю з відстороненою директоркою заповідника
Весілля у Софії та «розлучення» у Мінкульті. Інтерв’ю з відстороненою директоркою заповідника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
235K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 червня: ситуація на фронті
102K
Одна з вантажівок, що брала участь у спецоперації «Павутина», вибухнула (відео)
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 червня 2025
61K
Тшасковський заявив про перемогу на виборах президента Польщі, Навроцький не визнає поразки
44K
Президентські вибори у Польщі закінчилися. Виборчі дільниці закриті
39K
Маск відреагував на успішну операцію СБУ зі знищення стратегічних літаків РФ

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua