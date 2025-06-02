«Навроцький є антиросійським політиком». Експосол Ключковський про нового президента Польщі

Чого очікувати від Кароля Навроцького Україні?

Багато в чому драматизм президентських виборів у Польщі нагадував перегони на посаду глави Білого дому у листопаді минулого року. Опитування громадської думки у США показували незначну перевагу кандидата від Демократичної партії Камали Гарріс, але перемогу здобув Дональд Трамп. Теж саме практично відбулось у неділю в Польщі, коли екзитпол після голосування показав незначну перевагу мера Варшави та проєвропейськи налаштованого політика – Рафала Тшасковського над його суперником очільником Інституту національної пам’яті Каролем Навроцьким. Останній, до речі, не став визнавати поразку, а чекав на підрахунок голосів. І таки переміг він. За нього віддали голоси 51,89% виборців, відповідно його суперник набрав 49,11%. Саме такими є дані Державної виборчої комісії Польщі (PKW) після підрахунку 100% голосів.

«Главком» звернувся до посла Польщі (2005-2010) Яцека Ключковського з проханням оцінити результати виборів та спрогнозувати, як зміняться відносини Польщі з Україною після вступу на посаду нового глави держави.

Яцек Ключковский фото: Facebook/Jacek Kluczkowski

Британський телеканал Skynews подав сьогодні новину щодо перегонів у Польщі з таким заголовком: «Натхнений Трампом кандидат Кароль Навроцький виграв президентські вибори». Чи справді, більшість поляків захотіли мати свого Трампа і чому, на вашу думку, вони зробили саме такий вибір?

Польський президент це не голова виконавчої влади. Тут аналогії із Трампом немає. Просто президентські вибори показують, що більшість поляків за консервативну політику, сконцетровану на національному інтересі, проти лібералів і лівих.

А як може вплинути на політику Польщі щодо України обрання представника правих сил Партії «Право і Справедливість»?

Поки що я можу мало сказати. Хочу лише відзначити, що влада в Польщі належить уряду, якому складніше не стане працювати, як це було за часів президентства Анджея Дуди. Але за таких умов урядова коаліція має примарні шанси виграти наступні вибори до сейму.

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький з дружиною фото: Reuters

У зв’язку з обранням на посаду президента консервативного кандидата деякі аналітики називають Польщу Угорщиною номер два. Що ви скажете на таке порівняння?

Навроцький є антиросійським політиком, і в цьому полягає основна різниця між ним і Орбаном. Під час самітів НАТО він буде виступати проти запрошення України до Альянсу, але це великого значення не має в умовах, коли Америка проти. Він може бути більше настирливим у стосунках з Німеччиною і Єврокомісією, але до зміни уряду це лише нюанси.

Що стосується допомоги Польщі Україні у війні проти Росії, то вона буде продовжуватися, і цим займається уряд. Але тиск в історичних питаннях на Київ зростатиме з боку Польщі.

Микола Сірук, для «Главкома»