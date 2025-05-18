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Польща сьогодні обирає президента

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Польща сьогодні обирає президента
фото з відкритих джерел

Чинний глава Польщі Анджей Дуда не балується, бо його другий термін добігає кінця

Сьогодні, 18 травня, у Польщі відбуваються вибори президента. Про це повідомляє «Главком».

Зазначимо, що чинний глава держави Анджей Дуда не балується, бо його другий термін добігає кінця. Загалом подали заявки до центрвиборчкому 17 кандидатів. Це рекордна кількість в історії країни. 

Згідно з опитуваннями найбільше шансів на перемогу мають два кандидати — лівий ліберал, кандидата від правлячої коаліції прем'єр-міністра Дональда Туска, та мер Варшави Рафал Тшасковський та націонал-консерватор, кандидата від партії «Права і справедливості», Кароль Навроцький. 

Трійку лідерів, згідно з опитуваннями, закриває кандидат від націоналістичної «Конфедерації» Славомір Менцен. 

П'ятим в опитуванні серед фаворитів опинився ультраправий польський депутат Європарламенту Гжегож Браун, який нещодавно потрапив у центр скандалу після того, як публічно спалив прапор ЄС.Через інцидент він втратив свою депутатську недоторканність. А до цього на одній з його агітаційних зустрічей зірвали прапор України.

Ще один антиукраїнський кандидат, журналіст з Влоцлавка Мачєй Мачяк. Під час дебатів він заявляв про захоплення Путіним. Він має незначну підтримку серед виборців. 

Якщо голосів буде недостаньо, то другий тур виборів відбудеться 1 червня.

Нагадаємо, Росія вкладає величезні кошти, щоб дестабілізувати і дезінформувати різні держави. Наприклад у Румунії напередодні виборів фейкове об’єднання українців підтримало проросійського кандидата.

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Теги: Польща вибори президент

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