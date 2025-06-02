Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський привітав Навроцького з перемогою на виборах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський привітав Навроцького з перемогою на виборах
Зеленський назвав Польщу опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Глава України сподівається, що йому вдасться плідно співпрацювати з Польщею та її лідером

Президент України Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави нашої країни.

За словами українського лідера, Польща, яка зберігає силу національного духу та віру в справедливість, була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки. Країна є «сильним голосом», що захищає свободу і гідність для кожної нації.

Зеленський привітав Навроцького з перемогою на виборах фото 1

Зеленський наголосив, що розраховує на співпрацю з новим президентом. «Зміцнюючи одне одного на нашому континенті, даємо більше сил Європі в глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального й тривалого миру. Розраховую на незмінно плідну співпрацю з Польщею і особисто з паном президентом», – каже глава України.

Нагадаємо, Державна виборча комісія Польщі (PKW) опрацювала 100% протоколів. За результатами підрахунку голосів Навроцький отримав підтримку 50,89% виборців, Рафал Тшасковський – 49,11%. 

Націонал-консерватор, кандидат від партії «Права і справедливості» Навроцький переміг на виборах з результатом понад 10,6 млн голосів по всій країні. Лівого ліберала, кандидата від правлячої коаліції прем'єр-міністра Дональда Туска, та мера Варшави Рафала Тшасковського обрали трохи більше як 10,2 млн поляків.

Як відомо, перший тур виборів президента в Польщі відбувся 18 травня. Чинний глава держави Анджей Дуда не балотувався, бо його другий термін добігає кінця. Загалом подали заявки до центрвиборчкому 17 кандидатів.

Раніше ми писали, що Польща постала перед доленосним вибором, який визначить її майбутні відносини з Європейським Союзом та спроби відновити верховенство права. Президентські вибори стали вирішальним моментом у протистоянні між ліберальним урядом Дональда Туска та популістсько-націоналістичною опозиційною партією «Право і справедливість» (PiS).

До слова, західні політики вже почали вітати нового президента Польщі з перемогою. Так, до привітань долучилися глава Єврокомісії, премʼєр Угорщини, чинний польський президент тощо.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Кароль Навроцький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кароль Навроцький вирвався вперед
Вибори президента у Польщі. Нові дані екзитполів
Сьогодні, 01:12
Президент наголосив, що ні він, ні Ердоган не мають жодної інформації про російський «меморандум»
Зеленський та Ердоган обговорять майбутні мирні перемовини
30 травня, 22:00
Зеленський встановив нову дату Дня захисту дітей
В Україні скасовано День захисту дітей 1 червня: Зеленський встановив нову дату
30 травня, 10:19
27 травня 2014 року воїни полків спецпризначення провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту
Зеленський змінив дату святкування Дня Сил спеціальних операцій
26 травня, 13:18
Введені Зеленським санкції передбачають блокування активів
Зеленський увів санкції проти пітерського бізнесмена з оточення Путіна
25 травня, 19:46
Законопроєкт був поданий 19 травня та переданий на розгляд
Зеленський подав законопроєкт про створення двох нових судів замість ліквідованого ОАСК
20 травня, 09:02
Зеленський подарував Папі Римському ікону
Особливий подарунок для Папи Римського: хто написав ікону, яку побачив Ватикан
20 травня, 05:26
Глава делегації в Туреччині доповів українському лідеру про конкретні деталі розмови з росіянами
Зеленський назвав головний результат переговорів у Стамбулі
19 травня, 15:05
Президент: «Немає жодних аргументів, щоб не домовитися про припинення вогню, це був би результат моєї зустрічі з Путіним»
Зеленський повідомив, коли відбудуться перемовини у Стамбулі
15 травня, 17:42

Політика

Делегації України та Росії прибули на місце перемовин
Делегації України та Росії прибули на місце перемовин
Українська делегація зустрілася з європейськими посадовцями перед переговорами
Українська делегація зустрілася з європейськими посадовцями перед переговорами
Зеленський привітав Навроцького з перемогою на виборах
Зеленський привітав Навроцького з перемогою на виборах
Зеленський прибув до Литви
Зеленський прибув до Литви
Українська делегація прибула до Туреччини на переговори
Українська делегація прибула до Туреччини на переговори
Журналісти опублікували документ, з яким Україна поїде на переговори у Стамбул
Журналісти опублікували документ, з яким Україна поїде на переговори у Стамбул

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 червня: ситуація на фронті
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 червня 2025
83K
Одна з вантажівок, що брала участь у спецоперації «Павутина», вибухнула (відео)
50K
Тшасковський заявив про перемогу на виборах президента Польщі, Навроцький не визнає поразки
43K
Президентські вибори у Польщі закінчилися. Виборчі дільниці закриті
35K
Переговори в Стамбулі: Зеленський назвав вимоги України

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua