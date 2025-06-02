Зеленський привітав Навроцького з перемогою на виборах

Глава України сподівається, що йому вдасться плідно співпрацювати з Польщею та її лідером

Президент України Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави нашої країни.

За словами українського лідера, Польща, яка зберігає силу національного духу та віру в справедливість, була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки. Країна є «сильним голосом», що захищає свободу і гідність для кожної нації.

Зеленський наголосив, що розраховує на співпрацю з новим президентом. «Зміцнюючи одне одного на нашому континенті, даємо більше сил Європі в глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального й тривалого миру. Розраховую на незмінно плідну співпрацю з Польщею і особисто з паном президентом», – каже глава України.

Нагадаємо, Державна виборча комісія Польщі (PKW) опрацювала 100% протоколів. За результатами підрахунку голосів Навроцький отримав підтримку 50,89% виборців, Рафал Тшасковський – 49,11%.

Націонал-консерватор, кандидат від партії «Права і справедливості» Навроцький переміг на виборах з результатом понад 10,6 млн голосів по всій країні. Лівого ліберала, кандидата від правлячої коаліції прем'єр-міністра Дональда Туска, та мера Варшави Рафала Тшасковського обрали трохи більше як 10,2 млн поляків.

Як відомо, перший тур виборів президента в Польщі відбувся 18 травня. Чинний глава держави Анджей Дуда не балотувався, бо його другий термін добігає кінця. Загалом подали заявки до центрвиборчкому 17 кандидатів.

Раніше ми писали, що Польща постала перед доленосним вибором, який визначить її майбутні відносини з Європейським Союзом та спроби відновити верховенство права. Президентські вибори стали вирішальним моментом у протистоянні між ліберальним урядом Дональда Туска та популістсько-націоналістичною опозиційною партією «Право і справедливість» (PiS).

До слова, західні політики вже почали вітати нового президента Польщі з перемогою. Так, до привітань долучилися глава Єврокомісії, премʼєр Угорщини, чинний польський президент тощо.