Експрем'єр Пакистану повернувся до країни після чотирьох років вигнання
Наваз Шаріф у Лахорі зустрінеться зі своїми прихильниками
Експрем'єр Пакистану Наваз Шаріф повернувся до країни з Лондона після чотирьох років політичного вигнання. Про це повідомив телеканал Geo TV.
Літак Наваза Шаріфа приземлився в Ісламабаді.
Після прильоту Шаріф залишиться в Ісламабаді для завершення юридичних формальностей, а потім вирушить до Лахора, де звернеться до активістів та прихильників своєї партії «Пакистанська мусульманська ліга».
Однопартійці Шаріфа вважають його повернення передвісником піднесення та нового процвітання Пакистану.
У 2018 році колишнього прем'єр-міністра Пакистану, який обіймав посаду чотири рази, було засуджено до 10 років в'язниці за корупцію. На момент суду Шаріф та його донька перебували в Лондоні, де лікувалась від раку дружина політика Кулсом.
Експрем'єра було визнано винним у незаконних діях пов'язаних із купівлею розкішних квартир у Лондоні. Сім'ю Шаріфа звинувачували у відмиванні грошей, які у 1990-х було витрачено на нерухомість у столиці Британії.
Дочку політика – Мар'ям – також оштрафували та засудили до семи років ув'язнення, а дружину — до року ув'язнення.
Обвинувачені винними не визнали себе. Останні чотири роки вони проживали у Лондоні.
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