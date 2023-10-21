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Експрем'єр Пакистану повернувся до країни після чотирьох років вигнання

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Експрем'єр Пакистану повернувся до країни після чотирьох років вигнання
Наваз Шаріф обіймав посаду прем'єр-міністра Пакистану чотири рази
фото з відкритих джерел

Наваз Шаріф у Лахорі зустрінеться зі своїми прихильниками

Експрем'єр Пакистану Наваз Шаріф повернувся до країни з Лондона після чотирьох років політичного вигнання. Про це повідомив телеканал Geo TV.

Літак Наваза Шаріфа приземлився в Ісламабаді.

Після прильоту Шаріф залишиться в Ісламабаді для завершення юридичних формальностей, а потім вирушить до Лахора, де звернеться до активістів та прихильників своєї партії «Пакистанська мусульманська ліга».

Однопартійці Шаріфа вважають його повернення передвісником піднесення та нового процвітання Пакистану.

У 2018 році колишнього прем'єр-міністра Пакистану, який обіймав посаду чотири рази, було засуджено до 10 років в'язниці за корупцію. На момент суду Шаріф та його донька перебували в Лондоні, де лікувалась від раку дружина політика Кулсом.

Експрем'єра було визнано винним у незаконних діях пов'язаних із купівлею розкішних квартир у Лондоні. Сім'ю Шаріфа звинувачували у відмиванні грошей, які у 1990-х було витрачено на нерухомість у столиці Британії.

Дочку політика – Мар'ям – також оштрафували та засудили до семи років ув'язнення, а дружину — до року ув'язнення.

Обвинувачені винними не визнали себе. Останні чотири роки вони проживали у Лондоні.

Теги: Пакистан партії політика

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