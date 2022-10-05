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Експрем'єра Ізраїлю Нетаньягу госпіталізовано

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Експрем'єра Ізраїлю Нетаньягу госпіталізовано
Експрем'єра Ізраїлю Нетаньягу госпіталізували в Єрусалимі після нездужання на молитві
фото: Sebastian Scheiner/Reuters

Нетаньягу почував себе погано під час молитви в Йом Кіпур

Лідера головної опозиційної партії «Лікуд», колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу було госпіталізовано до лікарні в Єрусалимі. Про це повідомляє Times of Israel.

Політика доправив до лікарні Шеарей Цедек його водій, і зараз він почувається добре. У цій лікарні експрем'єр проходить обстеження після того, як почував себе погано під час молитви в Йом Кіпур, розповів прессекретар Нетаньягу.

Прем'єр-міністр Яїр Лапід, який очолює партію «Єш Атід», побажав Нетаньягу одужання.

Нетаньягу був головою ізраїльського уряду до 2021 року, тепер його називають одним із головних претендентів на посаду прем'єр-міністра. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Ізраїлі 1 листопада.

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Теги: Беньямін Нетаньягу міністр партії Ізраїль

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