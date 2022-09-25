Ізраїль прийме на лікування 20 тяжкопоранених українських військових

Перші двоє поранених прибудуть до Ізраїлю вже сьогодні

20 українських військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення, пройдуть курс лікування в Ізраїлі. Таке повідомлення у Twitter опублікувало посольство Ізраїлю в Україні.

Перевезення поранених організоване Посольством Ізраїлю в Україні, центром МАШАВ та міністерством охорони здоров'я Ізраїлю за участю міністерства охорони здоров'я України.

Перші двоє поранених прибудуть до Ізраїлю вже сьогодні. Курс лікування включає протезування та реабілітацію.

Посол Ізраїлю в Україні @michael_brodsk:

«Ізраїль прийме на лікування 20 українських військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення під час бойових дій. Транспортування поранених організували @IsraelinUkraine, центр @MASHAVisrael та @IsraelMOH за участі @MoH_Ukraine.» — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) September 25, 2022

Раніше посол Бродський в інтерв'ю «Главкому» розповідав, що Ізраїль не може допомогти Україні зі своєю протиракетною системою «Залізний купол», оскільки вона розрахована на примітивні ракети малого радіусу дії, а з тими ракетами, які летять до України (балістичні, крилаті), вона б не впоралася. Натомість ця близькосхідна країна надає Україні обширну гуманітарну допомогу.