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Ізраїль прийме на лікування 20 тяжкопоранених українських військових

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Ізраїль прийме на лікування 20 тяжкопоранених українських військових
Ізраїль прийме на лікування військових Збройних сил України
фото з відкритих джерел

Перші двоє поранених прибудуть до Ізраїлю вже сьогодні

20 українських військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення, пройдуть курс лікування в Ізраїлі. Таке повідомлення у Twitter опублікувало посольство Ізраїлю в Україні.

Перевезення поранених організоване Посольством Ізраїлю в Україні, центром МАШАВ та міністерством охорони здоров'я Ізраїлю за участю міністерства охорони здоров'я України.

Перші двоє поранених прибудуть до Ізраїлю вже сьогодні. Курс лікування включає протезування та реабілітацію. 

Раніше посол Бродський в інтерв'ю «Главкому» розповідав, що Ізраїль не може допомогти Україні зі своєю протиракетною системою «Залізний купол», оскільки вона розрахована на примітивні ракети малого радіусу дії, а з тими ракетами, які летять до України (балістичні, крилаті), вона б не впоралася. Натомість ця близькосхідна країна надає Україні обширну гуманітарну допомогу.

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Теги: перевезення поранення посольство Ізраїль

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