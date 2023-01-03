Ердоган планує провести окремі переговори з Путіним та Зеленським

Розмову Путіна з Ердоганом підтвердив і речник президента РФ Дмитро Пєсков

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує провести окремі переговори з українським колегою Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив речник турецького президента Ібрагім Калин, передає Hurriyet.

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За словами речника, перемовини між лідерами мають відбутися у середу, 4 січня. Проте о котрій годині буду проходити переговори наразі невідомо.

Калин зауважив, що Ердоган планує обговорити з президентами РФ та України питання припинення війни.

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Як повідомляють росЗМІ, речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що завтра відбудеться розмова Путіна та Ердогана.

Офіс президента України поки що не коментує дану інформацію.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, 11 грудня, провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони обговорили двосторонні відносини, а також Україну.

Одразу після розмови з Путіним Ердоган подзвонив Зеленському.