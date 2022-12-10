Ердоган натякнув, що має намір востаннє балотуватися у президенти Туреччини

Туреччині вдалося створити сервісну інфраструктуру, якій заздрять навіть розвинені країни

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що наступного року востаннє балотуватиметься на посаду, зауваживши, що настав час передати естафету молоді, повідомляє Euronews.

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«Сподіваюся, 2023 року ми розпочнемо будівництво турецького століття з силою, яку ми отримаємо від підтримки нашого народу востаннє від нашого імені. Ми передамо цей священний прапор нашій молоді», – заявив Ердоган.

Він також наголосив, що Туреччині вдалося створити сервісну інфраструктуру, якою заздрять навіть розвинені країни.

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«Кожен вибір – це перехрестя. Наша нація зробила нас першими на 15 виборах і використала свою волю, щоб рухатися вперед шляхом до великої і могутньої Туреччини», – сказав Ердоган, маючи на увазі майбутні вибори.

За його словами, у людини, яка стільки років керує країною, можуть бути недоліки та помилки.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запланував переговори із Зеленським та Путіним.

Крім того, Туреччина повідомила, як має закінчитися війна в Україні.

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Як стало відомо раніше, Ердоган хоче постачати туркменський газ в Європу в обхід Росії.