Після розмови з Путіним Ердоган подзвонив Зеленському: деталі

Зеленський подякував Ердогану за те, що Туреччина дала притулок українським дітям

Зеленський: «Обговорили можливе розширення зернового коридору»

Сьогодні, 11 грудня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Зазначимо, що до розмови з Зеленським Ердоган поговорив із російським диктатором Володимиром Путіним.

Зеленський подякував Ердогану за те, що Туреччина дала притулок українським дітям, а також за сотні генераторів для наших міст. «Відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи Grain from Ukraine. Також обговорили подальшу роботу і можливе розширення зернового коридору», – написав Зеленський.

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Як раніше повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сьогодні, 11 грудня, провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони обговорили двосторонні відносини, а також Україну.

Нагадаємо, розпочалася двісті дев’яносто перша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області. Окрім того противник завдав три ракетних та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.