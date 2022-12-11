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Після розмови з Путіним Ердоган подзвонив Зеленському: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Після розмови з Путіним Ердоган подзвонив Зеленському: деталі
Зеленський подякував Ердогану за те, що Туреччина дала притулок українським дітям
фото: Офіс президента

Зеленський: «Обговорили можливе розширення зернового коридору»

Сьогодні, 11 грудня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зазначимо, що до розмови з Зеленським Ердоган поговорив із російським диктатором Володимиром Путіним.

Зеленський подякував Ердогану за те, що Туреччина дала притулок українським дітям, а також за сотні генераторів для наших міст. «Відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи Grain from Ukraine. Також обговорили подальшу роботу і можливе розширення зернового коридору», – написав Зеленський.

Як раніше повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сьогодні, 11 грудня, провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони обговорили двосторонні відносини, а також Україну.

Нагадаємо, розпочалася двісті дев’яносто перша доба російського широкомасштабного вторгнення.   За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області. Окрім того противник завдав три ракетних та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Теги: Telegram Бахмут президент притулок Туреччина Реджеп Таїп Ердоган

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