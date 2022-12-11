Ердоган зідзвонився з Путіним: перші деталі

Турецький президент висловив ініціативу, що в рамках «зернового коридору» можна почати працювати й над експортом різних продуктів харчування

Серед іншого сторони обговорили реалізацію зернової угоди

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сьогодні, 11 грудня, провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони обговорили двосторонні відносини, а також Україну. Про це повідомляє турецький канал TRT Haber.

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«Відбулася телефонна розмова Ердогана з російським колегою Путіним. Обговорювалися регіональні питання, зокрема енергетика, турецько-російські відносини, зерновий коридор і боротьба з тероризмом», – йдеться в повідомленні.

За даними турецьких ЗМІ, сторони обговорили реалізацію зернової угоди, завдяки, якій здійснюється експорт українського продовольства, який блокувався через Росію.

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Турецький президент висловив ініціативу, що в рамках «зернового коридору» можна почати працювати й над експортом різних продуктів харчування, а поступово й інших товарів.

Крім того, Ердоган у розмові з Путіним «висловив щирі побажання якнайшвидшого припинення війни між Росією та Україною».

Як повідомлялося, попередня розмова президента Туреччини Реджеп Таїп Ердоган з російським диктатором Володимиром Путіним відбулася 18 листопада. Тоді лідери обговорили зерновий коридор і необхідність дипломатичних переговорів між Києвом та Москвою.