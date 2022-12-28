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Ердогана висунуто на здобуття Нобелівської премії миру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ердогана висунуто на здобуття Нобелівської премії миру
Спікер парламенту Туреччини Мустафа Шентоп пропонує нагородити Ердогана Нобелівською премією
фото: star.com.tr

Спікер парламенту Туреччини висунув кандидатуру президента країни «за зусилля щодо встановлення миру між Росією та Україною»

Президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана висунуто на здобуття Нобелівської премії миру. Відповідну пропозицію зробив спікер парламенту Туреччини Мустафа Шентоп. Шентопа цитує турецька газета Star.

Спікер парламенту Туреччини висунув кандидатуру президента країни «за зусилля щодо встановлення миру між Росією та Україною».

«Я висунув кандидатуру президента Ердогана на Нобелівську премію миру за його зусилля щодо встановлення миру між Росією та Україною. У мене є заявка», – сказав речник.

Він також додав, що не лише Анкара має відповідну заявку, але й у парламентаріїв інших країн «є ініціативи в цьому плані».

Нагадаємо, 11 грудня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.  Зазначимо, що до розмови з Зеленським Ердоган поговорив із російським диктатором Володимиром Путіним.

Зеленський подякував Ердогану за те, що Туреччина дала притулок українським дітям, а також за сотні генераторів для наших міст.

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Теги: Реджеп Таїп Ердоган притулок президент Володимир Зеленський Анкара Туреччина

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