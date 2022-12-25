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Ердоган розповів, які країни отримали експортоване з України зерно

glavcom.ua
Ердоган розповів, які країни отримали експортоване з України зерно
Туреччина взяла на себе роль посередника у зерновій угоді
фото ілюстративне

Експорт зерна з України організовано за посередництва Туреччини

У межах зернової угоди про вивіз із морських портів України українського продовольства Туреччина отримала 16%. Про це 25 грудня заявив на зустрічі з молоддю президент Туреччини Реджеп Ердоган, інформує державне агентство «Анадолу».

За його словами, 44% зерна, яке експортують з України, отримала Європа, 14% – країни Африки.

Куди вирушили ще 26% українського продовольства – не уточнено.

«На жаль, Захід займався лише провокаціями і не зміг докласти зусиль, щоб стати посередником в українсько-російській війні. Туреччина ж взяла на себе роль посередника у 2022 році, і домоглася введення в експлуатацію чорноморського зернового коридору», – цитує Ердогана агентство.

Президент Туреччини також стверджує, що його країна «має намір виробляти борошно з російського зерна для відправлення в координації з Росією й ООН у нужденні країни Африки».

Як відомо, збитки, які завдала Росія крадіжкою зерна з України, можна оцінювати мінімум у $2 млрд. Підраховують не тільки втрати трейдерів, а також компаній як з великим виробництвом, так і маленьких фермерів. 

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує провести телефонні переговори з лідерами України та Росії – Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Переговори стосуватимуться теми продовольчої кризи.

Через дії Росії судна із «зернового коридору» по 3-5 тижнів чекають у черзі, щомісяця на експорт не потрапляють кілька мільйонів тонн української агропродукції.

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Теги: зерно Реджеп Таїп Ердоган Туреччина Україна росія Європа Африка

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