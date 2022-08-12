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Фінляндія заблокувала 30 приватних рейсів росіян

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Фінляндія заблокувала 30 приватних рейсів росіян
Фінляндія не пропустила десятки приватних рейсів росіян
фото: Harri Koskinen

Багаті росіяни десятиліттями користувалися лайнерами, зареєстрованими у Фінляндії

Агентство транспорту та звʼязку Traficom не пропустило до повітряного простору Фінляндії близько тридцяти приватних рейсів громадян Росії. Хто саме був на борту літаків – невідомо. Про це повідомляє Yle.

Санкції Європейського Союзу забороняють російським авіаперевізникам використовувати аеропорти та повітряний простір ЄС. Під заборону потрапляють рейси з російським оператором, російським власником або замовником.

Агентство транспорту та звʼязку може рекомендувати скасувати переліт організації, яка запитує дозвіл на нього. Зазвичай проблемний рейс скасовують добровільно. А в разі відмови справу передають до Міністерства закордонних справ, яке відповідає за дотримання санкцій. МЗС має право заборонити такий переліт.

Владі буває важко визначити рейси, які мають бути заборонені, оскільки власники літаків ховаються за анонімними компаніями з офшорних зон.

Нагадаємо, після вторгнення військ росії в Україну Євросоюз закрив небо для російських літаків, заборонив постачання запчастин для них, техобслуговування, підтримку та страхування, а також зобовʼязав лізингові фірми повернути літаки, які були в оренді в російських перевізників. США теж наклали санкції на авіасектор РФ.

Згідно зі звітами агентства Traficom, багаті росіяни десятиліттями користувалися лайнерами, зареєстрованими у Фінляндії.

Теги: США ЄС МЗС

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