Стамбульський університет випустив перших україністів

Нова плеяда «мовних амбасадорів» України зміцнять співпрацю України з Туреччиною

У Стамбульському університеті відбулася церемонія вручення дипломів першим бакалаврам-україністам Туреччини.

Випускниками 2022 року стали 8 громадян Туреччини, які протягом пʼяти років вивчали українську мову, літературу, історію та культуру. Про цю історичну подію повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар на своїй сторінці у Facebook.

Відкриття у 2017 році першої в Туреччині спеціальності «українська мова та література» в Стамбульському університеті відбулося завдяки зусиллям дипломата Андрія Сибіги.

Значну роль у підготовці нових українознавців у Туреччині відіграли викладачі з України, які вклали в студентів любов і повагу до України, навчили їх відчувати українську мову, розуміти наші традиції та культуру.

«Нова плеяда «мовних амбасадорів» України незабаром будуть допомагати зміцнювати стратегічну співпрацю між Україною і Туреччиною у практичній площині», – зазначив посол Боднар.

Зазначається, що на церемонії вручення були присутні Ректор Стамбульського університету професор Махмут АК, Декан факультету літератури професор Хаяті Девелі, українські дипломати, викладачі та батьки випускників.

Раніше повідомлялося, що Туреччина подарує ЗСУ Bayraktar, на які українці збирали гроші.

Крім того, Туреччина назвала терміни відкриття «зернового коридору» з України.

Повідомлялося також, що Туреччина може стати гарантом безпеки України, але потрібно уточнити деталі.