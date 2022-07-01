Посол України у Туреччині розповів, чому Росія привозить до країни крадене зерно

Треба провести лабораторні дослідження, щоби дізнатися походження зерна

До турецьких портів продовжує прибувати крадене з України зерно. Цю проблему наразі складно вирішити, оскільки необхідно довести саме українське походження цього зерна. Про це розповів посол України у Туреччині Василь Боднар в інтерв’ю «Главкому».

«Турецька сторона відповідає, що це приходять російські кораблі з російським зерном та російськими документами. Ми зі свого боку почали юридичні процедури, залучили до цього нашу Генпрокуратуру, аби довести, що це не так. Наша прокуратура почала розслідування, ми вже передали перші пакети документів цієї справи турецькій стороні, щоби вони почали своє розслідування, встановили й притягнули винних до відповідальності», – зазначив дипломат.

Боднар додав, що станом на сьогодні жодного юридичного рішення, яке б зупинило цей потік кораблів, немає. Український посол у Туреччині припустив, що відсутність результату може випливати з низки факторів.

«Складність та довготривалість розслідування цих злочинів в Україні, а отже відсутність конкретних судових рішень у справах негативно впливає на взаємодію з турецькою стороною у сфері правової допомоги. Слід враховувати, що окупанти також намагаються всіляко приховати свої злочини, вдаються до підроблення документів щодо портів відправлення та походження сільськогосподарської продукції, відключення навігаційних систем для приховання маршрутів тощо. Важливо провести лабораторні дослідження для встановлення походження зернових на основі відібраних зразків у портах Туреччини», – пояснив він.

Дипломат також прокоментував інформацію про російське судно «Сормовский-48», яке нещодавно прибуло до порту Самсун, з, можливо, краденою українською кукурудзою.

«Так, на тому кораблі 3 тис. тонн краденої кукурудзи. Реакція була – на підставі рішень турецьких органів влади розвантаження судна було призупинено на декілька днів. Ми пробували знайти рішення, аби притягнути порушників до відповідальності, хоч капітана, але турецькі правоохоронці не знайшли для цього підстав. Аргументи все ті ж – усі документи російські», – розповів посол.

Боднар також пояснив, які механізми існують для того, аби встановити походження зерна, яке заходить у турецькі порти.

«У документах, які росіяни надають, звичайно, доказів походження продукції ми не знайдемо. Документальні докази крадіжки можуть з’явитися, якщо власник краденого зерна звернеться до прокуратури чи суду із заявою, що росіяни у нього вкрали зерно. Про такі заяви мені не відомо. Що насправді відбувається на окупованих територіях ми також достеменно не знаємо. Але прокуратура Херсонської області і Генпрокуратура наполегливо збирають інформацію. Сподіваюся, що вони якраз сформують сильнішу доказову базу, ніж наші фотографії суден, чи супутникові знімки», – сказав дипломат.

Росіяни, як пояснив Боднар, через свої фірми з Петербурга чи Краснодара оформлюють крадене зерно з Херсонщини і Запоріжжя як російське, а потім везуть його через окупований Крим.

Посол України у Туреччині також зазначив, що є механізм встановлення походження зерна шляхом спектрального аналізу.

«Мені говорили експерти, що цей спектральний аналіз може довести походження зерна. Я нещодавно мав відповідні переговори з турецькою стороною і мене запевнили у готовності усіляко сприяти у проведенні таких досліджень у портах Туреччини. Дослідження має бути проведено із залученням коштів та відповідного обладнання з боку західних партнерів», – сказав він.



Як відомо, Туреччина бере участь у переговорах щодо розблокування українських портів, аби організувати зелений коридор для вивезення нашої продукції. За словами українського посла, Туреччина зацікавлена у відкритті українських портів, адже зерно, яке надходить зараз покриває лише незначну частину потреб країни.

«Звичайно, Туреччина – партнер надійний. Ми переконувалися у цьому не раз. Окрім того, в їхніх інтересах відкрити наші порти. Бо те зерно, яке до них доходить, покриває тільки незначну частину потреб і турецької сторони, і тих ринків, які традиційно обслуговувалися турецькими трейдерами. Насправді, Туреччина і легально отримувала українське зерно. Між нами триває торгівля через українські річкові порти на Дунаї, тобто відбувається вивіз зерна невеликими кораблями», – пояснив дипломат.

Нагадаємо, раніше делегація міністерства оборони Туреччини у Москві провела переговори із РФ про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Тим часом Росія продовжує красти українське зерно. Від початку повномасштабної війни Росія вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Зазначимо також, що журналісти зафіксували факт вивантаження в турецькому порту зерна, ймовірно українського походження, з російського балкера «Михайло Ненашев».

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