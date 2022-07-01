Путін знайшов винних у російській анексії Білорусі

Росія прив’язує до себе Білорусь, аби не самій страждати від санкцій

Володимир Путін звинуватив Захід у тому, що Росія хоче анексувати Білорусь в рамках так званої Союзної держави. Про це президент Росії заявив у зверненні до учасників IX Форуму регіонів Росії та Білорусі.

«Безпрецедентний політичний та санкційний тиск з боку так званого колективного Заходу підштовхує нас до того, щоб прискорити об'єднавчі процеси», – запевнив Путін.

Хазяїн Кремля нагадав про санкційні обмеження, запроваджені проти РФ за напад на Україну, і пояснив росіянам, що «спільно простіше мінімізувати збитки від незаконних санкцій».

Білорусам же президент Росії нагадав, що саме країна-агресор є найбільшим інвестором у білоруську економіку: «У республіці працюють близько двох із половиною тисяч компаній із російською участю».

Також Путін пообіцяв Білорусі створити нові та модернізувати старі підприємства, а також висловив готовність підтримати «цілу низку» білоруських інвестиційних проєктів. Зокрема, 2022 року Росія планує завершити будівництво Білоруської АЕС у Гродненській області.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін та голова Білорусі Олександр Лукашенко затвердили рішення Вищої Держради Союзної держави, зокрема нову військову доктрину та міграційну концепцію, 4 листопада 2021 року.

28 інтеграційних союзних програм були погоджені Путіним і Лукашенком у вересні того ж року. Потім вони були схвалені на засіданні Ради міністрів Союзної держави.

Текст військової доктрини Союзної держави з’явився у першій половині лютого, перед початком повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України.

А 25 червня Володимир Путін заявив, що практично усі питання по створенню Союзної держави Росії та Білорусі уже узгоджені.