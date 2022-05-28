Макрон та Шольц поговорили з Путіним: до чого закликали диктатора

Президент Франції і канцлер Німеччини вимагають звільнити близько 2500 захисників Маріуполя

Еммануель Макрон та Олаф Шольц 28 травня провели розмову з Володимиром Путіним. Президент Франції та канцлер Німеччини вимагають звільнити близько 2500 захисників Маріуполя. Про це інформує Єлисейський палац

Окрім того, Шольц та Макрон заявили, що Росія має негайно зупинити блокаду морських портів. Тоді Україна зможе продовжити експортувати зерно – це зупинить продовольчу кризу у країнах світу.

Також Шольц та Макрон закликали очільника Кремля негайно зупинити війну.

«Канцлер Німеччини і президент Франції закликали до негайного перемир'я і виведення російських військ. Вони закликали Путіна до прямих переговорів з президентом України та пошуку дипломатичного вирішення конфлікту», – мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. Про це він заявив у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Раніше про те, що Кремль хоче переговорів із Зеленським заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. Лавров зазначив, що РФ із самого початку «спеціальної військової операції» була готова до переговорів з Україною, проте після «очевидної провокації, яка грубо інсценована в населеному пункті Буча», підхід Києва до діалогу змінився.

Крім цього, глава російського МЗС заявив, що Заходу вигідно підтримувати «непоступливу позицію» Зеленського щодо переговорів із Росією.

Додамо, що Зеленський готовий говорити з Путіним, але є одна умова.

Раніше президент України сказав, що після звірств росіян в Україні можливість мирних перемовин зменшилася.