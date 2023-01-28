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Американський генерал закликав готуватися до війни з Китаєм і назвав терміни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Американський генерал закликав готуватися до війни з Китаєм і назвав терміни
Представник Пентагону на умовах анонімності зазначив, що коментарі Мініхана «не відображають точку зору Міністерства оборони США щодо Китаю».
фото з відкритих джерел

Генерал рекомендував підлеглими посилити свою військову та фізичну підготовку

Американський генерал Майк Мініхан розіслав командирам службовий лист, у якому закликав готуватися до війни з Китаєм у 2025 році. Про це пише Washington Post.

Мініхан закликав підлеглих прискорити підготовку до можливого конфлікту. «Я сподіваюся, що помиляюся. Інтуїція каже мені, що ми воюватимемо у 2025-му. Сі (Цзіньпін, лідер Китаю. - Ред.) забезпечив собі третій термін, а в жовтні 2022 року призначив свою військову раду. Вибори президента Тайваню відбудуться у 2024 році й дадуть Сі привіт (напасти на Тайвань. - Ред.). Вибори президента США відбудуться у 2024 році й дадуть Сі Америку, що відволіклася. Команда, привід, можливість Сі – все орієнтовано на 2025 рік», – написав він.

Мініхан закликав льотчиків тренуватися у стрільбі по цілях з відстані у семи метрів. «Цільтесь у голову», – порадив він.

Він також рекомендував підлеглими посилити свою військову та фізичну підготовку.

Прессекретар ВПС США майор Хоуп Кронін підтвердив автентичність листа Мініхана.  Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що стратегія національної оборони США чітко вказує: «Китай є головним викликом».

Тим часом, інший представник Пентагону на умовах анонімності зазначив, що коментарі Мініхана «не відображають точку зору Міністерства оборони США щодо Китаю».

Раніше Білий дім висловив стурбованість «провокаційною» військовою активністю Китаю поблизу Тайваню після повідомлень про рекордну кількість китайських літальних апаратів, що зайшли в зону ідентифікації протиповітряної оборони острова. 

Також після того, як Державний департамент США схвалив продаж Тайваню зброї на суму $1,1 млрд, у китайському посольстві застерегли про серйозну загрозу для відносин між Вашингтоном і Пекіном.

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Теги: вибори Китай Тайвань Сі Цзіньпін райдер

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