Єврокомісія оголосила десятий пакет санкцій проти Росії

Європейська комісія сьогодні, 15 лютого офіційно запропонувала до схвалення десятий пакет санкцій проти Росії через війну проти України. Про це повідомила президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн та високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Фон дер Ляйєн зазначила, що російський диктатор Володимир Путін не лише веде жорстоку війну на полі бою, але й злісно атакує мирних жителів, томі він має заплатити за це.

«По-перше, ми пропонуємо подальші заборони на експорт на суму понад 11 млрд євро, щоб позбавити російську економіку критичних технологій і промислових товарів», – сказала вона.

For almost a year, Russia’s war of aggression has been sowing death and destruction.



We are making Russia pay.



Today, we are turning up the pressure with a 10th package of sanctions.

