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CNN назвало країну, яка продає Росії каски та бронежилети

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
CNN назвало країну, яка продає Росії каски та бронежилети
фото ілюстративне

Офіційні особи США вважають, що китайський уряд має припинити торгівлю амуніцією з РФ

Адміністрація президента США Джо Байдена нещодавно висловила занепокоєння Китаю у зв'язку з наявними у неї доказами того, що китайські компанії продавали Росії нелетальне обладнання для використання в Україні. Адміністрація намагалася з'ясувати, наскільки Пекін знає про ці угоди. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох офіційних осіб США.

Йдеться про бронежилети та каски.

Однин із чиновників зазначив, що деякі офіційні особи США вважають, що китайський уряд знає про передання обладнання та має вжити заходів, щоб припинити це.

Нагадаємо, що наприкінці 2022 року міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його країна має намір поглиблювати співпрацю з Росією.

У відповідь Вашингтон нагадав Китаю, якими будуть наслідки у разі допомоги Росії у систематичному ухилянні від санкцій США.

Китай лишається одним з найбільших світових імпортерів російської нафти та називає західні санкції проти країни-агресора незаконними і односторонніми.

Теги: Китай війна росія окупанти Україна

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