CNN назвало країну, яка продає Росії каски та бронежилети

Офіційні особи США вважають, що китайський уряд має припинити торгівлю амуніцією з РФ

Адміністрація президента США Джо Байдена нещодавно висловила занепокоєння Китаю у зв'язку з наявними у неї доказами того, що китайські компанії продавали Росії нелетальне обладнання для використання в Україні. Адміністрація намагалася з'ясувати, наскільки Пекін знає про ці угоди. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох офіційних осіб США.

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Йдеться про бронежилети та каски.

Однин із чиновників зазначив, що деякі офіційні особи США вважають, що китайський уряд знає про передання обладнання та має вжити заходів, щоб припинити це.

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Нагадаємо, що наприкінці 2022 року міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його країна має намір поглиблювати співпрацю з Росією.

У відповідь Вашингтон нагадав Китаю, якими будуть наслідки у разі допомоги Росії у систематичному ухилянні від санкцій США.

Китай лишається одним з найбільших світових імпортерів російської нафти та називає західні санкції проти країни-агресора незаконними і односторонніми.