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Китай допомагає Росії у війні проти України: журналісти розкрили деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Китай допомагає Росії у війні проти України: журналісти розкрили деталі
фото з відкритих джерел

Китайські державні оборонні компанії відправляли навігаційне обладнання, технології в РФ

Попри міжнародні санкції та експортний контроль, Китай надає технології, які потрібні російським військовим для ведення війни в Україні. Про це свідчать дані російської митниці, пише The Wall Street Journal.

Згідно з ними, китайські державні оборонні компанії відправляли навігаційне обладнання, технології для створення перешкод і деталі для реактивних винищувачів російським державним оборонним компаніям, що знаходяться під санкціями.

«Це всього лише жменька з десятків тисяч партій товарів подвійного призначення - продуктів, які мають як комерційне, так і військове застосування, – які Росія імпортувала після торішнього вторгнення. Документи свідчать, що більша частина поставок подвійного призначення була з Китаю», – пише видання.

Російські міністерства закордонних справ, оборони та економіки не відповіли на запити WSJ про коментарі. «У Росії достатньо технологічного потенціалу для забезпечення своєї безпеки і проведення спецоперації. Цей потенціал постійно вдосконалюється», – заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.

Хоча Росія має можливість виробляти більшу частину своїх основних військових потреб у країні, вона значною мірою залежить від імпорту технологій подвійного використання, таких як напівпровідники, які необхідні для сучасної війни.

Західні санкції, які в тому числі спрямовані проти російської військової промисловості, обмеживши експорт в Росію товарів подвійного призначення, включають комп'ютерні чіпи, інфрачервоні камери і радіолокаційне обладнання.

Раніше  прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що війна в Україні вплине на майбутнє Азії.

До відома, в Центральному розвідувальному управлінні США вважають, що до 2027 року Китай може створити передумови для військового вторгнення в Тайвань. Нагадаємо, Пентагон виявив над США китайську повітряну кулю-шпигуна.

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Теги: Сі Цзіньпін міністр санкції експорт війна Китай документи технології Пентагон Тайвань Дмитро Пєсков росія

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