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Генсек НАТО назвав дві помилки Путіна

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Генсек НАТО назвав дві помилки Путіна
фото з відкритих джерел

Одна з них – недооцінка хоробрості українців

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений у тому, що союзники по НАТО, тісно співпрацюючи з ЄС, продовжуватимуть підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно», щоб Київ міг «відстояти своє право на самооборону». Про це він заявив у вівторок, 14 лютого, в Брюсселі під час зустрічі в форматі «Рамштайн», повідомляє CNN.

«Союзники по НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні. Сьогодні ми обговоримо нашу постійну підтримку, яка є важливою для того, щоб допомогти Україні переважати як незалежній суверенній державі та підтримувати міжнародний порядок, заснований на правилах», – підкреслив генеральний секретар НАТО.

За його словами, така єдність Альянсу та інших міжнародних партнерів України стала несподіванкою для російської влади.

«Президент Путін зробив дві стратегічні помилки — він недооцінив силу та хоробрість народу України та її збройних сил, а також він недооцінив рішучість і єдність НАТО та наших партнерів», — наголосив Єнс Столтенберг. 

Нагадаємо, що у вівторок, 14 лютого, відбулася дев'ята зустрічі у форматі «Рамштайн». Під час наради міністрів оборони країн-партнерів ключовими темами стали український контрнаступ, забезпечення країни достатньою кількістю боєприпасів, а також подальше розширення так званої танкової коаліції.

Теги: НАТО путін українці допомога ЗСУ

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