Засідання Рамштайн: перші заяви (відео)
Всі країни з усього світу продовжують нарощувати зусилля та обмірковувати нові рішення для України
Союзники продовжуватимуть надавати Україні підтримку в її боротьбі з російською агресією. Західні партнери обіцяють допомогти українцям навесні перейти в контрнаступ. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання у форматі Рамштайн.
«Всі країни з усього світу продовжують нарощувати зусилля та обмірковувати нові рішення (щодо військової підтримки України - ред.). Разом ця Контактна група чітко заявляє, що ми підтримуватимемо Україну у її боротьбі. Ми допоможемо Україні перейти в контрнаступ навесні», – заявив Остін.
Він зазначив, що у рамках Контактної групи партнери змогли акумулювати $50 млрд летальної допомоги для України. «США, Німеччина та Нідерланди працюють над наданням Україні системи ППО Патріот, Франція та Італія – над наданням системи ППО Samp-t, і консорціум країн, до якого входять Німеччина, Канада, Польща, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди працюють над наданням танків Леопард, – розповів Остін.
Як повідомлялося, сьогодні у Брюсселі розпочинається засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий «Рамштайн-9»). Міністр оборони Олексій Резніков вже прибув на місце зустрічі.
Як раніше зазначив міністр оборони України Олексій Резніков головні питання порядку денного:
- захист українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи;
- розбудова «танкової коаліції»;
- формування запасу міцності по боєприпасам;
- тренінгові програми для українських воїнів;
- стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація «Військового шенгену».
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