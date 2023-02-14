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Засідання Рамштайн: перші заяви (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Засідання Рамштайн: перші заяви (відео)
фото скріншот відео

Всі країни з усього світу продовжують нарощувати зусилля та обмірковувати нові рішення для України

Союзники продовжуватимуть надавати Україні підтримку в її боротьбі з російською агресією. Західні партнери обіцяють допомогти українцям навесні перейти в контрнаступ. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання у форматі Рамштайн.

«Всі країни з усього світу продовжують нарощувати зусилля та обмірковувати нові рішення (щодо військової підтримки України - ред.). Разом ця Контактна група чітко заявляє, що ми підтримуватимемо Україну у її боротьбі. Ми допоможемо Україні перейти в контрнаступ навесні», – заявив Остін.

Він зазначив, що у рамках Контактної групи партнери змогли акумулювати $50 млрд летальної допомоги для України. «США, Німеччина та Нідерланди працюють над наданням Україні системи ППО Патріот, Франція та Італія – над наданням системи ППО Samp-t, і консорціум країн, до якого входять Німеччина, Канада, Польща, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди працюють над наданням танків Леопард, – розповів Остін.

Як повідомлялося, сьогодні у Брюсселі розпочинається засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий «Рамштайн-9»). Міністр оборони Олексій Резніков вже прибув на місце зустрічі.

Як раніше зазначив міністр оборони України Олексій Резніков головні питання порядку денного:

  • захист українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи;
  • розбудова «танкової коаліції»;
  • формування запасу міцності по боєприпасам;
  • тренінгові програми для українських воїнів;
  • стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація «Військового шенгену».
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Теги: Канада Польща Німеччина міністр Франція Нідерланди Італія Данія Іспанія Норвегія Португалія ремонт Олексій Резніков контрнаступ системи ППО Пентагон

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