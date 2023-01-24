Головна Думки вголос Володимир Фесенко
search button user button menu button
Володимир Фесенко Глава Центру політичного аналізу «Пента»

Що станеться, якщо Путін раптово помре

glavcom.ua
Багато експертів взагалі сумніваються, що Путін досі живий
скріншот з відео

Чи з'явиться новий «самозванець» у Росії?

Російській історії властиві повторювані сюжети. Цілком імовірно, що один із таких сюжетів, відомий під назвою «Самозванець», знову стане актуальним у недалекому майбутньому, а може, і раніше. Причиною для цього можуть стати путінські двійники. Раніше про них якщо й говорили, то з неприхованим скепсисом або великою іронією. Але протягом останніх місяців цю тему стали обговорювати набагато серйозніше, іронії поменшало, підозри і припущення щодо наявності двійників російського президента зростають у геометричній прогресії. Цих двійників навіть почали класифікувати й давати їм умовні псевдоніми.

І якщо такі двійники справді є, уявіть, який це добрий ґрунт для імовірних інтриг і колізій у постпутінський період або в той момент, якщо з Путіним щось станеться. Виникає цілий розсип конспірологічних сюжетів і хто його знає, можливо, і не тільки для авантюрних романів.

Пофантазуймо.

Історія перша

«Двійник» уже на троні». Власне, цю тему вже активно обговорюють. Президент Зеленський нещодавно з великим сарказмом висловився про це: «Я не зовсім до кінця розумію, що він живий і чи це він ухвалює рішення. Чи хтось там ухвалює рішення. У мене немає такої інформації». Це про Путіна. У самій Росії відомий Гіркін-Стрєлков також висловив іронічний сумнів про реальність нинішнього правителя Росії. Якщо вже щосили використовують двійників президента РФ, то де гарантії, що «цар» досі справжній? Адже спілкування Путіна навіть з елітами звели до мінімуму. Легковірний путінський «піпл», який охоче «поглинає» всю маячню про так звану «СВО», буде так само довірливо сприймати і ляльку-замінник Путіна. Яка їм різниця? Їм потрібен символ. Фетишизм Путіна в Росії й так уже сягнув маразму. Як там сказав років вісім тому нинішній глава Держдуми РФ Володін: «Немає Путіна – немає Росії». Ось вам і пояснення, чому у Кремлі можуть наважитися навіть на імітацію нинішнього російського правителя, аби забезпечити свої інтереси.

Історія друга

«Двійника» призначають на трон». Уявімо, що справджується мрія прогресивного людства й «пуйло» вирушає в інший світ або його туди відправляють (це вже несуттєво). Російська верхівка водночас ніяк не може вирішити питання з наступником, і на час «устаканювання» цього питання, щоб не сталося спонтанної дестабілізації, використовує «двійника» померлого лідера. Але двійник раптом виявляє амбіції, рішучість і вміння знаходити союзників у російському керівництві. І ось частина російської верхівки вирішує використовувати псевдо-Путіна й далі, розраховуючи на те, що він буде зручним об'єктом для маніпулювання. Але «замінник царя» хоче правити по-справжньому, ось тут і почнеться найцікавіше – і чутки про те, що «цар не справжній», і війна за хиткий трон із боку обділених і обдурених «бояр», і боротьба за зміцнення влади з боку «самозванця».

Історія третя

«Двійник» замість Путіна для призначення «наступника Путіна». Тут треба нагадати, що є ще один популярний російський сюжет, уже сучасніший, – «Наступник». Сам Путін став наступником Єльцина. Уже не перший рік ширяться чутки про ймовірного наступника Путіна. Новітня версія цієї теми – наступником має стати Дмитро Патрушев, міністр сільського господарства РФ і, що найважливіше, син всесильного секретаря Ради безпеки РФ і колишнього очільника ФСБ Миколи Патрушева. Кажуть, що Путін заприсягнувся Миколі Платоновичу, що обов'язково зробить його сина своїм наступником. Та от лихо – обіцяв, але все ніяк не виконає своєї обіцянки. І що робити головному силовику Росії? А може, усунути реального Путіна і нібито від його імені (через двійника) заявити, що він іде спочивати, а своїм наступником призначає молодого й талановитого Дмитра Патрушева? Повірять цьому чи ні – інше питання. Як і ймовірні наслідки такої події. Для нас важлива сама хоча б теоретична можливість такого сценарію.

Історія четверта

«Війна між самозванцями». Це ще більш головоломний сюжет. Уявіть: одне кремлівське угруповання оголошує в ролі Путіна одного його двійника, а конкурентна кліка – іншого. До речі, свого нібито Путіна може висунути Пригожин. Мовляв, урятував справжнього царя від зрадників і запроданців. І розпочинається боротьба двох псевдо-Путіних. У російських шанувальників «пуйла» відвиснуть щелепи: де справжній цар, кому вірити? Частина еліти кидається від одного «Путіна» до іншого. Загалом, цілковита плутанина. Мені цей сюжет дуже подобається передусім тому, що так доводять до абсурду «культ Путіна».

Історія п'ята

«Самозванець іде на Кремль». Вона починається знову ж із довгоочікуваної події – відходу «пуйла» в інший світ. У Кремлі вирішили не мудрувати й обрали такого собі нового керівника. Але не всі представники колишнього оточення Путіна (наприклад, Ковальчуки і той самий Пригожин) задоволені цим вибором і вирішують повернути на трон нібито справжнього Путіна. Вони видають одного із двійників «пуйла» за дивом урятованого від змовників президента РФ і оголошують хрестовий похід на Кремль.

Можлива ще цікавіша версія цього сюжету, коли, наприклад, Гіркін із товаришами за допомогою друзів із ФСБ викрадають одного із двійників Путіна, заявляють, що у Кремлі підмінили Путіна і хочуть погодитися на злочинний мир із підступним Заходом, для викриття цієї змови висувають свого «двійника» як нібито справжнього Путіна. Слідом за цим оголошують священний похід на Кремль для повернення «нібито Путіна» на трон. І псевдо-Путін іде проти справжнього Путіна.

На цьому поки що зупинімося. А то політ фантазії заведе нас надто далеко в нетрі конспірології. Якщо хтось із професійних літераторів скористається одним із запропонованих сюжетів, як то кажуть, – welcome! Але про автора ідеї не забудьте.

Ну а якщо одним із викладених сюжетів хтось наважиться скористатися на практиці, то прапор і помело їм у руки. Як каже російське прислів'я: «Сказка ложь, да в ней намек…»

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: президент прапор путін війна політ міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путінський пропагандист Соловйов став висувати божевільні ідеї, що Росія має напасти на Німеччину і Францію
Російські пропагандисти так само винні у розпалюванні війни, як і Путін
Сьогодні, 06:58
ППО «Панцир-С1» був розміщений поблизу Валдая кілька тижнів тому
У Путіна з’явилася персональна ППО
Вчора, 12:14
Лікуванням Путіна займаються кращі західні лікарі
Розвідка пояснила, чому Путін досі живий
Вчора, 15:17

Володимир Фесенко

Що станеться, якщо Путін раптово помре
Що станеться, якщо Путін раптово помре
Бахмут та Вашингтон. Символічний зв'язок географічних локацій
Бахмут та Вашингтон. Символічний зв'язок географічних локацій
На яких умовах можливе завершення війни між Росією та Україною?
На яких умовах можливе завершення війни між Росією та Україною?
Чи може зменшитись увага світу до України
Чи може зменшитись увага світу до України
Втеча росіян з Херсона. Два важливі моменти
Втеча росіян з Херсона. Два важливі моменти
Вірус війни та насильства повертаєтья до Росії
Вірус війни та насильства повертаєтья до Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Втекли на захід: внутрішньо переміщених осіб в Україні масово штрафують
32K
Скандал із закупівлями Міноборони. Заступник Резнікова подав у відставку
19K
Скандал із закупівлею продуктів військовим: НАБУ розкрило подробиці
15K
Мер Львова висміяв скандальний подарунок головного патрульного міста
13K
Війна в Україні: Лавров зробив неоднозначну заяву
12K
Стали відомі подробиці про скандального ексочільника поліції Львівщини та його дівчину

Новини

11 місяців війни: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
Сьогодні, 07:11
Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
Вчора, 21:21
Як змінилося ставлення суспільства до ветеранів за пів року – соцопитування
Вчора, 17:19
Нобелівська лауреатка проводить почесну лекцію у Києві (трансляція)
Вчора, 17:00
Євросоюз займеться ситуацією у Нагірному Карабаху: створено громадянську місію
Вчора, 16:20
Стали відомі подробиці про скандального ексочільника поліції Львівщини та його дівчину
Вчора, 16:17

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту