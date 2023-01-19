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Причини війни, вибір Путіна. П’ять головних тез із інтерв’ю Макрона

Олександра Садова
glavcom.ua
Причини війни, вибір Путіна. П’ять головних тез із інтерв’ю Макрона
Еммануель Макрон зробив висновок, що причиною зародження війни в Україні є «екзистенційна криза всередині Росії»
фото: El Pais

Макрон переконаний, що можна боротися з лідерами та ідеями, але завжди потрібно шукати шляхи і засоби для побудови миру

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що однією з причин війни в Україні є екзистенційна криза всередині Росії. За словами французького лідера, Росія шукає себе та свою долю. В інтерв'ю іспанському виданню El Pais він висловив  думки щодо причин війни в Україні, майбутнього Росії та кризи в Європі.

«Росія вирішила, що має імперіалістичну долю»

На думку Макрона, росіянам було складно пережити період після 1991 року (коли зруйнувався комунізм). Він звернув увагу на те, що Росію похитнули різні форми тероризму, тому на кону стоїть їхнє майбутнє.

«Росія зробила вибір. Це, безумовно, вибір, зроблений президентом Путіним і тими, хто його супроводжує. Хоча я не знаю, чи це був вибір російського народу. Але вибір вести війну в Україні є, певним чином, відповіддю на питання про те, що таке Росія сьогодні, яка її доля. Росія сказала, що має імперіалістичну долю, яка полягає у веденні колоніальної війни проти сусідніх держав, над якими, на її думку, вона має права», – сказав президент Франції.

«Екзистенційна криза всередині Росії»

Еммануель Макрон зробив висновок, що причиною зародження війни в Україні є «екзистенційна криза всередині Росії». 

«І коли ми боремося за Україну, коли ми доставляємо озброєння до Києва і санкціонуємо Росію, ми повинні пам'ятати про це і ставити собі це питання теж. Не буде тривалого миру, якщо ми не наведемо свою частину відповіді на це питання», – вважає він.

Президент Франції каже, що багато суспільств, які десятиліттями жили під радянським ярмом, по-іншому пережили кризу в нашому глобалізованому світі. Тому він переконаний, що потрібно «навчитися їх слухати».

«Націоналізм – це ненависть до іншого»

У розмові з іспанським журналістом Макрон заявив, що «вірить в патріотизм, який не є націоналізмом».

«Патріотизм – це любов до батьківщини. Націоналізм – це ненависть до іншого – думати, що любити себе означає завдавати болю ближньому. Але батьківщина і нація є важливими поняттями для багатьох країн, які протистояли Радянському Союзу», – пояснив свою думку президент Франції.

«Не можна принижувати Росію»

Також французький лідер прокоментував свою скандальну заяву про те, що не можна принижувати росіян. Він переконаний, що можна боротися з лідерами та ідеями, але завжди потрібно шукати шляхи і засоби для побудови миру.

«Коли на початку війни люди говорили, що «ми повинні поставити Росію на коліна», саме тоді я говорив про те, щоб не принижувати людей. Я жестами і вчинками показав, що Франція стоїть поруч з українським опором. Але ми завжди повинні підтримувати здатність до діалогу», – заявив Макрон.

Криза в Європі через війну в Україні

Крім того, Еммануель Макрон зауважив, що Європа переживає безпрецедентну кризу, яку викликала війна Росії проти України. 

«Виникає безпрецедентна криза, бо війна повертається на континент. На економічну модель сильно впливають прямі та непрямі наслідки цієї війни», – говорить він.

Водночас Макрон вважає, що економічний світ побудований на «популярності США та Китаю». За його словами, Європі потрібно вирішити, чи піде вона шляхом економічної свободи і незалежності, чи стане васалом однієї зі сторін.

Нагадаємо, лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за його дії щодо постачання Україні легких бойових танків AMX-10 RC.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з прем'єром Японії Фуміо Кішидою заявив, що Японія та Франція працюватимуть разом, щоб якнайшвидше допомогти Україні впоратися з наслідками російського повномасштабного вторгнення.

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Теги: Європа криза війна Україна росія путін Франція Еммануель Макрон

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