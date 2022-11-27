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Генсек НАТО пояснив, чому Путіну не вдасться використати зиму як зброю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Генсек НАТО пояснив, чому Путіну не вдасться використати зиму як зброю
Кремль реагує на поразку у війні з великою жорстокістю, каже Столтенберг
фото з відкритих джерел

Німецькі системи ППО допоможуть захистити будинки, школи та лікарні від російських ракет

Російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться використати зиму як зброю, щоб поставити Україну на коліна. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише Welt.

Він сказав, що Кремль реагує на поразку у війні з великою жорстокістю.

«Із настанням зими Москва почала бомбити енергопостачання України, щоб поставити країну навколішки. Путін намагається використати зиму як зброю. Але йому це не вдасться», – заявив Столтенберг.

Крім того, генсек зазначив, що НАТО високо оцінює попередні постачання Німеччини зброї Україні.

«Рішуча підтримка Німеччини має вирішальне значення. Німецькі системи ППО допоможуть захистити будинки, школи та лікарні від російських ракет. Постачання зброї з Німеччини рятують життя. Нам усім потрібно підтримувати та збільшувати нашу підтримку України», – сказав він.

Генсек НАТО анонсував, що на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, яка відбудеться 29-30 листопада у Бухаресті, звернеться до союзників із проханням збільшити нелетальну допомогу Україні. Таку як паливо, медичне забезпечення, зимове обладнання та засоби для боротьби з безпілотниками.

Нагадаємо, війська Північно-Атлантичного альянсу 25 листопада почали у Польщі біля кордонів Білорусі та Калінінградської області Росії навчання Tumak-22. 

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс передав Україні глушники для захисту від атак ворожих безпілотників.

Також генсек НАТО зробив заяву, як Альянс збирається допомогти прискорити поразку Путіна

Теги: Москва навчання путін

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