Головне за ніч: ЗСУ здивували НАТО, Зеленський оголосив про нову гуманітарну ініціативу

Під час визволення Зміїного воїни ЗСУ здивували НАТО винахідливістю

«Главком» зібрав головні новини ночі 27 листопада. Володимир Зеленський повідомив про старт нової гуманітарної ініціативи України. А ЗСУ здивували НАТО винахідливістю при атаках Зміїного.

Нова гуманітарна ініціатива

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні розповів про старт нової гуманітарної ініціативи України.

Глава держави підкреслив, що ніколи більше голод не має використовуватись як зброя.

«Ми офіційно оголосили про старт нашої нової ініціативи – гуманітарної. Grain from Ukraine. І маємо домовленості вже з багатьма партнерами про спільну роботу «Зерно з України», – сказав Зеленський.

Саміт із продовольчої безпеки підтримали понад 20 держав. Загальна сума, яку вдалося акумулювати для Grain from Ukraine, – вже близько 150 млн доларів.

«Робота триває. Готуємо до 60 кораблів», – сказав президент України.

ЗСУ здивували НАТО

Під час визволення Зміїного воїни ЗСУ здивували НАТО винахідливістю. Після чого Збройні сили в країнах НАТО називають «армією МакГайвера», що є відсиланням до старого телесеріалу, в якому герой проявляє винахідливість та імпровізацію, використовуючи все, що потрапляє під руку. Про це пише New York Times.

ЗСУ отримали таке прізвисько за своє вміння адаптуватися. Це доводить трюк з Caesar. Так як Зміїний розташований на дистанції 50 км від берега, а радіус дії згаданих САУ до 40 км, то українські захисники встановлювали артилерійські знаряддя на баржі. Вони відпливали на 10 кілометрів від берега, після чого бійці починали вести вогонь по рашистах.

Нові удари та блекаути

Російські окупанти можуть завдати нових ракетних ударів по Україні наступного тижня. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давида Арахамії в ефірі телемарафону.

За його словами, через це є ймовірність нового блекауту.

«Потрібно заздалегідь приготувати запаси продуктів у сухому вигляді на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути», – заявив він.

Ссув ґрунту в Італії

На південному італійському острові Іскія після сильних дощів сталися зсуви землі, внаслідок яких до 12 людей зникли безвісти. Про це повідомляє агентство АР.

У портовому місті Казаміччола автомобілі та автобуси опинилися в морі, а вулиці стали непрохідними. Влада острова закликала людей залишатися вдома.

Міністр внутрішніх справ запевнив, що поки не підтверджено загибель жодної людини, а 10-12 осіб вважаються зниклими безвісти. Зруйновані щонайменше 10 будівель.

Допомога від Бельгії

Бельгія надасть Україні мобільні лабораторії та підводні безпілотники. Про це повідомила міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер.

Дві мобільні лабораторії можуть бути доставлені в Україну протягом трьох тижнів. Вони можуть бути розгорнуті поблизу місця, де може трапитися хімічний, бактеріологічний, радіологічний або ядерний інцидент, пояснює міністр.

Крім того, 10 підводних безпілотників виробництва бельгійської компанії ECA Robotics Belgium також будуть доставлені в Україну до кінця травня.

«Ці безпілотники можуть ідентифікувати всі підводні загрози, чи то міни, чи шпигунські пристрої», – сказала міністр.

Також 100 бельгійських солдатів були вивільнені для проведення 18 навчальних модулів для українських військових.