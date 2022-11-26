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ЗСУ здивували НАТО винахідливістю при атаках Зміїного – NYT

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ здивували НАТО винахідливістю при атаках Зміїного – NYT
NYT пише, що ЗСУ здивували НАТО винахідливістю при атаках Зміїного
фото ілюстративне

ЗСУ використали хитромудрий трюк з французькими САУ Caesar при звільненні Зміїного

Під час визволення Зміїного воїни ЗСУ здивували НАТО винахідливістю. Після чого Збройні сили в країнах НАТО називають «армією МакГайвера», що є відсиланням до старого телесеріалу, в якому герой проявляє винахідливість та імпровізацію, використовуючи все, що потрапляє під руку. Про це пише New York Times

ЗСУ отримали таке прізвисько за своє вміння адаптуватися. Це доводить трюк з Caesar. Так як Зміїний розташований на дистанції 50 км від берега, а радіус дії згаданих САУ до 40 км, то українські захисники встановлювали артилерійські знаряддя на баржі. Вони відпливали на 10 кілометрів від берега, після чого бійці починали вести вогонь по рашистах.

Інші приклади, які наводить газета, це те, як Україна потопила флагман російського Чорноморського флоту Москву, використовуючи свої власні адаптовані ракети. Або ж те, як українські інженери розробили морські дрони, які можуть атакувати російські кораблі в морі.

При цьому, з посиланням на американських чиновників, газета пише, що у збройних сил США все ще достатньо матеріальних засобів для продовження постачань в Україну і захисту інтересів США в інших країнах.

Крім іншого, за твердженням NYT, Франція вже передала Україні щонайменше 18 сучасних гаубиць CAESAR, що становить приблизно 20 відсотків від усієї наявної у неї артилерії, через що Париж не хоче надавати ЗСУ більше подібного озброєння.

Нагадаємо, 30 червня ЗСУ деокупували острів Зміїний.

Додамо, триває 276-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник не припиняє завдавати ударів по цивільній об’єктах. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на окремих напрямках продовжує наступальні дії. Намагається поповнювати втрати в особовому складі, озброєнні, боєприпасах, техніці та паливно-мастильних матеріалах. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

 

Теги: ворог втрати озброєння Україна НАТО

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