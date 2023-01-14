Генсек ООН готовий сприяти припиненню війни в Україні

Розмарі Ді Карло переконана, що конфлікт в Україні вирішиться у військовий спосіб

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш має намір сприяти припиненню війни в Україні, оскільки світова спільнота не може дозволити, щоб вона продовжувалася. Про це заявила заступник Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН.

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«Поки немає ознак того, що цей конфлікт добігає кінця. Питання вирішиться у військовий спосіб і зараз не схоже на те, що розпочинатиметься діалог. Але будь-яка війна в якийсь момент закінчується. Ми не можемо дозволити, щоб ця війна тривала», – зазначила Ді Карло.

За її словами, генеральний секретар готовий допомагати сторонам припинити цей безглуздий конфлікт на основі статуту ООН та світового гуманітарного права.

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Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обговорила із головою Генеральної Асамблеї ООН Чаба Кьорьоші свої ініціативи та формулу миру.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк описав три складові задля позбавлення Росії права вето в Радбезі ООН та її виключення зі складу цього органу. Подоляк нагадав, що Росія постійно зловживає своїм правом вето в Радбезі ООН та використовує орган для просування своєї пропаганди.