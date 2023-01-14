Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генсек ООН готовий сприяти припиненню війни в Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Генсек ООН готовий сприяти припиненню війни в Україні
Гутерріш має намір сприяти припиненню війни в Україні
фото з відкритих джерел

Розмарі Ді Карло переконана, що конфлікт в Україні вирішиться у військовий спосіб

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш має намір сприяти припиненню війни в Україні, оскільки світова спільнота не може дозволити, щоб вона продовжувалася. Про це заявила заступник Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН.

«Поки немає ознак того, що цей конфлікт добігає кінця. Питання вирішиться у військовий спосіб і зараз не схоже на те, що розпочинатиметься діалог. Але будь-яка війна в якийсь момент закінчується. Ми не можемо дозволити, щоб ця війна тривала», – зазначила Ді Карло.

За її словами, генеральний секретар готовий допомагати сторонам припинити цей безглуздий конфлікт на основі статуту ООН та світового гуманітарного права.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обговорила із головою Генеральної Асамблеї ООН Чаба Кьорьоші свої ініціативи та формулу миру.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк описав три складові задля позбавлення Росії права вето в Радбезі ООН та її виключення зі складу цього органу.  Подоляк нагадав, що Росія постійно зловживає своїм правом вето в Радбезі ООН та використовує орган для просування своєї пропаганди.

Читайте також: Італія організовує грандіозну конференцію з відновлення України
Теги: росія війна Україна Генсек ООН

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна закликала підтримати резолюцію про створення трибуналу
Спецтрибунал щодо агресії Росії: Україна анонсувала голосування в ООН
12 сiчня, 23:54
Джапарова донесла позицію України голові Генеральної Асамблеї ООН
Україна обговорила із головою Генасамблеї ООН формулу миру
Вчора, 23:51
Кількість біженців з України стала найбільшою з часів Другої світової війни
Війна РФ спричинила найбільшу міграційну кризу з часів Другої світової — ООН
8 сiчня, 18:28

Політика

Генсек ООН готовий сприяти припиненню війни в Україні
Генсек ООН готовий сприяти припиненню війни в Україні
Засідання Радбезу ООН: Китай виступив проти постачання зброї в Україну
Засідання Радбезу ООН: Китай виступив проти постачання зброї в Україну
Застосування ядерної зброї РФ проти України: США та Японія застерегли агресора
Застосування ядерної зброї РФ проти України: США та Японія застерегли агресора
Стало відомо, коли Європейський Союз оцінить «кандидатські» реформи України
Стало відомо, коли Європейський Союз оцінить «кандидатські» реформи України
Міністерка оборони Німеччини вирішила піти у відставку: названо наступника
Міністерка оборони Німеччини вирішила піти у відставку: названо наступника
Надання Україні західних танків: Шольц поскаржився на міжнародний тиск
Надання Україні західних танків: Шольц поскаржився на міжнародний тиск

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Воїн ЗСУ вийшов на зв'язок із Соледара й розповів, що відбувається у місті (відео)
109K
10 питань до Онуфрія. Духовенство Московської церкви висунуло вимоги до предстоятеля (відео)
72K
Аналітики ISW підтвердили захоплення Росією Соледара
48K
Звільнено вчительку, яка просила дитину говорити українською – Ніцой про скандал у Львові
43K
Мовний скандал у Львові. Школа відреагувала на звинувачення
40K
Вчительку вигнали за прохання говорити українською? Львівська школа відреагувала на заяву Ніцой

Новини

Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
Вчора, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Вчора, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Вчора, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Вчора, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
12 сiчня, 11:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту