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Україна обговорила із головою Генасамблеї ООН формулу миру

Юрій Лящук
glavcom.ua
Україна обговорила із головою Генасамблеї ООН формулу миру
Джапарова донесла позицію України голові Генеральної Асамблеї ООН
фото із соцмереж

Джапарова назвала формулу миру механізмом відновлення безпеки та справедливості в усьому світі

Заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обговорила із головою Генеральної Асамблеї ООН Чаба Кьорьоші свої ініціативи та формулу миру. Відповідна публікація з'явилась у Twitter Джапарової .

«Україна високо оцінює рішучу відданість Чаби Кьорьоші дотриманню Статуту ООН, який ми повністю поділяємо», – йдеться у дописі.

Джапарова зазначає, що вони обговорили ініціативи України в наступному місяці та формулу миру. Заступник міністра назвала її механізмом відновлення безпеки та справедливості в усьому світі.

Україна обговорила із головою Генасамблеї ООН формулу миру фото 1

Ще у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський запропонував формулу миру, аби зупинити руйнівну російську війну. Вона полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні військ РФ з окупованих територій.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк описав три складові задля позбавлення Росії права вето в Радбезі ООН та її виключення зі складу цього органу.  Подоляк нагадав, що Росія постійно зловживає своїм правом вето в Радбезі ООН та використовує орган для просування своєї пропаганди.

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Теги: Україна Володимир Зеленський війна ООН

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