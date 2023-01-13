Україна обговорила із головою Генасамблеї ООН формулу миру

Джапарова назвала формулу миру механізмом відновлення безпеки та справедливості в усьому світі

Заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обговорила із головою Генеральної Асамблеї ООН Чаба Кьорьоші свої ініціативи та формулу миру. Відповідна публікація з'явилась у Twitter Джапарової .

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«Україна високо оцінює рішучу відданість Чаби Кьорьоші дотриманню Статуту ООН, який ми повністю поділяємо», – йдеться у дописі.

Джапарова зазначає, що вони обговорили ініціативи України в наступному місяці та формулу миру. Заступник міністра назвала її механізмом відновлення безпеки та справедливості в усьому світі.

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Ще у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський запропонував формулу миру, аби зупинити руйнівну російську війну. Вона полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні військ РФ з окупованих територій.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк описав три складові задля позбавлення Росії права вето в Радбезі ООН та її виключення зі складу цього органу. Подоляк нагадав, що Росія постійно зловживає своїм правом вето в Радбезі ООН та використовує орган для просування своєї пропаганди.