Банкова назвала три складові для виключення Росії з Радбезу ООН

Подоляк вважає, що перемога України у війні допоможе виключити Росію з Радбезу ООН

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк описав три складові задля позбавлення Росії права вето в Радбезі ООН та її виключення зі складу цього органу. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

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Подоляк нагадав, що Росія постійно зловживає своїм правом вето в Радбезі ООН та використовує орган для просування своєї пропаганди.

«Вони постійно з середини 90-их використовували право вето для того, щоб блокувати нормальні рішення, і таким чином переводити Раду безпеки ООН практично в ручний орган: тобто, яким можна було б зловживати. Ось цього треба позбутися. Якщо ми хочемо, щоб міжнародне право домінувало, щоб між державами були певні правила відносин, щоб не можна було прийти, як зробив це Путін, сидячи 23-го так в розвалочку: «Я сиджу тут і всім погрожую», якраз і треба позбавити Росію ось цього права вето, і права використовувати міжнародні майданчики для просування своєї пропаганди. Бо це, по суті, центри проросійського лобі, як з’ясувалося», – розповів радник голови президентського офісу.

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За його словами, задля цього існують три інструменти.

«Тут декілька інструментів. По-перше, це консолідація зусиль демократичних країн, які мають не так обережно говорити, як це було до війни – що «щось там Росія десь порушує, але ми про це будемо говорити неформально». Щоби вони формально подавали запити на інституцію: а для чого Росія використовує поза правилами цей майданчик? Тобто, щоб були такі юридично мотивовані заяви від інших членів ООН», – повідомив Подоляк.

Подоляк зауважив, що друга складова – це інформаційний тиск.

«От як ми про це сьогодні говоримо постійно – що Росія має позбутись цього права не тому, що вона сьогодні розпочала війну в Україні і щось порушує, а тому що в 1991 році ми маємо приклад корупції Секретаріату ООН, який дозволив поза правилами Росії зайти і зайняти не те місце, яке б вона мала зайняти», – пояснив радник голови ОП.

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Подоляк вважає, що перемога України у війні допоможе виключити Росію з Радбезу ООН та переформатувати багато юридичних міжнародних формацій.

«Третя складова – ключова. Тільки-но ми будемо правильно фіналізувати війну, тільки-но ми будемо йти до звільнення своїх територій, і Росія почне внутрішню трансформацію, у цей момент можна буде достатньо спокійно знайти механізм, повернутися в 91-ий рік, і таким чином скасувати рішення про прийняття Росії в якості постійного члена Радбезу ООН. Тобто перемога України дозволить переформатувати багато юридичних міжнародних формацій», – резюмував Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв, що Росія найбільше боїться, що Україна піде до кінця і вимагатиме повного виведення російських військ, говоритиме про демілітаризацію РФ тощо.