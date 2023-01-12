Спецтрибунал щодо агресії Росії: Україна анонсувала голосування в ООН

Джапарова наголосила, що Росія зловживає правами та привілеями постійного члена Ради Безпеки

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова анонсувала винесення на голосування в Генеральній Асамблеї ООН резолюції про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Про це Джапарова сказала на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН щодо верховенства права в міжнародних відносинах, повідомляє «Укрінформ».

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«Ми закликаємо всі відповідальні держави підтримати резолюцію про створення трибуналу, яку ми збираємося винести на розгляд Генеральної Асамблеї», – зазначила вона.

Перша заступниця голови МЗС наголосила, що «право сили, яке Росія варварськи практикує щодо України, дає чіткий сигнал усім присутнім у цій залі: ніхто більше не перебуває у безпеці».

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«Якщо країна, яка зловживає правами та привілеями постійного члена Ради Безпеки, нападає на іншу державу-члена ООН, це означає лише одне – безпека зруйнована, міжнародний мир поставлений під сумнів, верховенство права брутально порушується», – зазначила Джапарова.

Вона нагадала, що майже 88 років тому США, Велика Британія, Франція та Радянський Союз підписали Лондонську угоду та Статут Міжнародного військового трибуналу, які відкрили шлях до Нюрнберзького процесу.

«Це саме те, що ми повинні зробити сьогодні – створити спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії», – додала Джапарова.

Нагадаємо, у Гаазі підтримали ініціативу Лотте ван Бастен Батенбург, лідерки партії VVD («Народна партія за свободу і демократію»), створити в місті спеціальний трибунал для РФ. Таке рішення ухвалила міськрада.