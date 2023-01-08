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Війна РФ спричинила найбільшу міграційну кризу з часів Другої світової — ООН

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Війна РФ спричинила найбільшу міграційну кризу з часів Другої світової — ООН
Кількість біженців з України стала найбільшою з часів Другої світової війни
фото з відкритих джерел

Понад 7,9 млн людей покинули країну, а ще 5,9 млн є внутрішньо переміщеними особами

Російське повномасштабне вторгнення в Україну спричинило найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової війни. Про це повідомляє Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

«Понад 7,9 млн людей покинули країну, а ще 5,9 млн є внутрішньо переміщеними особами», – йдеться у повідомленні управління ООН з питань біженців.

 Зазначимо, що у національних програмах тимчасового захисту та підтримки беруть участь 4,9 млн біженців. Загалом із 24 лютого з України до сусідніх країн виїхали понад 17 млн осіб, повернулося до України – орієнтовно 9,2 млн переселенців.

За даними УВКБ, з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року найбільше біженців прийняли такі країни:

  • Польща (1,5 млн осіб),
  • Німеччина (1 млн осіб),
  • Чехія (476 тис. осіб),
  • Італія (173 тис. осіб),
  • Іспанія (164 тис. осіб),
  • Британія (152 тис. осіб),
  • Болгарія (148 тис. осіб),
  • Франція (118 тис. осіб),
  • Румунія (106 тис. осіб),
  • Словаччина (105 тис. осіб).

Нагадаємо, Німеччина встановила чи не найвищі серед усіх країн ЄС виплати для наших громадян, які тікають від війни. Найближчим часом розмір виплат також планують збільшити. 

Також повідомлялося, у Польщі збільшиться кількість вакансій у галузях, де найчастіше влаштовуються на роботу громадяни України, у тому числі біженці.

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