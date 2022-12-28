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Голова міноборони та начальник розвідки Туреччини приїхали до Москви: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Голова міноборони та начальник розвідки Туреччини приїхали до Москви: деталі
фото: турецькі ЗМІ

Метою візиту турецької делегації було проведення переговорів з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та начальник турецької розвідки Хакан Фідан сьогодні, 28 грудня, приїхали з візитом до Москви. Про це повідомляє пресслужба міноборони Туреччини.

Як зазначили у відомстві, метою візиту турецької делегації було проведення переговорів з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, міністром оборони Сирії Алі Махмудом Аббасом та керівниками російської та сирійської розвідок.

«На зустрічі обговорювалися сирійська криза, проблема біженців та спільні зусилля боротьби з усіма терористичними організаціями в Сирії», - йдеться у повідомленні відомства.

За підсумками зустрічі сторони домовилися про продовження переговорів у такому форматі «для забезпечення стабільності у Сирії та регіоні загалом.

Як повідомлялося, Туреччина відкрила нове родовище газу в Чорному морі. Також повідомлялося, що Верховна Рада ратифікувала угоду з Туреччиною, яка дозволяє налагодити виробництво Bayraktar.

Теги: розвідка росія Туреччина криза Міноборони

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