Голова міноборони та начальник розвідки Туреччини приїхали до Москви: деталі

Метою візиту турецької делегації було проведення переговорів з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та начальник турецької розвідки Хакан Фідан сьогодні, 28 грудня, приїхали з візитом до Москви. Про це повідомляє пресслужба міноборони Туреччини.

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Як зазначили у відомстві, метою візиту турецької делегації було проведення переговорів з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, міністром оборони Сирії Алі Махмудом Аббасом та керівниками російської та сирійської розвідок.

«На зустрічі обговорювалися сирійська криза, проблема біженців та спільні зусилля боротьби з усіма терористичними організаціями в Сирії», - йдеться у повідомленні відомства.

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Moskova’da gerçekleşen toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabaları ele alındı.https://t.co/4VSHXmpR4W#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/iwU8axcwZa — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2022

За підсумками зустрічі сторони домовилися про продовження переговорів у такому форматі «для забезпечення стабільності у Сирії та регіоні загалом.

Як повідомлялося, Туреччина відкрила нове родовище газу в Чорному морі. Також повідомлялося, що Верховна Рада ратифікувала угоду з Туреччиною, яка дозволяє налагодити виробництво Bayraktar.