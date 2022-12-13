Рада ратифікувала угоду з Туреччиною

Йдеться про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні 13 грудня ратифікувала угоду з Туреччиною. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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«Йдеться про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях. Угода була вчинена 3 лютого 2022 року», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з лютого Україна та Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі. Підписи поставили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.

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Також Верховна Рада під час пленарного засідання 13 грудня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт 5655 про реформування сфери у містобудівної діяльності.