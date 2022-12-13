Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада ратифікувала угоду з Туреччиною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада ратифікувала угоду з Туреччиною
фото з відкритих джерел

Йдеться про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні 13 грудня ратифікувала угоду з Туреччиною. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Йдеться про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях. Угода була вчинена 3 лютого 2022 року», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з лютого Україна та Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі. Підписи поставили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.

Також Верховна Рада під час пленарного засідання 13 грудня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт 5655 про реформування сфери у містобудівної діяльності.

Теги: Верховна Рада Україна Туреччина міністр депутат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Карта можливих бойових дій
Туреччина готується до наземного вторгнення до Сирії. Знову
29 листопада, 11:28
Туреччинf планує збільшити щоденний нафтовидобуток до 100 тис. барелів до століття Турецької Республіки
Ердоган: Туреччина відкрила крупне родовище нафти високої якості
Сьогодні, 10:38
Міністр заявив, що у разі ставки на військову складову в Україні, нібито «існує ризик того, що війна може затягнутися на десятиліття»
Туреччина повідомила, як має закінчитися війна в Україні
23 листопада, 18:58

Політика

Україна жорстко пригрозила Ірану через підтримку війни
Україна жорстко пригрозила Ірану через підтримку війни
Верховна Рада призначила свого представника у Конституційному суді 
Верховна Рада призначила свого представника у Конституційному суді 
Рада ратифікувала угоду з Туреччиною
Рада ратифікувала угоду з Туреччиною
Рада ухвалила скандальний законопроєкт про реформу містобудування
Рада ухвалила скандальний законопроєкт про реформу містобудування
ОАСК відреагував на рішення Ради про ліквідацію
ОАСК відреагував на рішення Ради про ліквідацію
Рада прийняла закон «Про медіа»
Рада прийняла закон «Про медіа»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Новий ракетний удар: ЗСУ повідомили, що може стати мішенню ворога
58K
Президент Чехії заявив, що змінив своє ставлення до Путіна
29K
Через війну росіяни отримали алкогольний «сюрприз» від Китаю
11K
Лідери G7 анонсували покарання для Путіна: пропагандисти б'ються в істериці
11K
Тривога в Україні: РФ перекинула до Білорусі винищувачі
9077
Зеленський підірвав мережу анекдотом про одеських євреїв та НАТО (відео)

Новини

Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
Сьогодні, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Сьогодні, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
Вчора, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Вчора, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту