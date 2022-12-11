Туреччина надасть допомогу Україні для подолання важкої зими

Зеленський подякував Ердогану за те, що Туреччина дала сотні генераторів для українських міст

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 11 грудня, що Анкара надасть гуманітарну допомогу Києву у подоланні майбутньої важкої зими. Про це повідомляє адміністрація президента Туреччини, пише агентство Anadolu.

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«Президент Ердоган зазначив у розмові, що (Туреччина) продовжить роботи із задоволення гуманітарних потреб народу України у майбутні важкі зимові місяці», – йдеться у заяві.

Також Ердоган заявив, що зерновий коридор можна розширити, включивши в нього різні продукти харчування та інші товари.

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Окрім того, президент Туреччини сподівається, що буде знайдено рішення щодо Запорізької атомної електростанції.

Раніше президент України Володимир Зеленський подякував Ердогану за те, що Туреччина дала притулок українським дітям, а також за сотні генераторів для наших міст.

Зеленський заявив, що обговорив телефоном з Ердоганом можливе розширення зернового коридору.