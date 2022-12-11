Головна Країна Політика
search button user button menu button

Туреччина надасть допомогу Україні для подолання важкої зими

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Туреччина надасть допомогу Україні для подолання важкої зими
Ердоган надасть допомогу Україні для подолання важкої зими
фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Зеленський подякував Ердогану за те, що Туреччина дала сотні генераторів для українських міст

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 11 грудня, що Анкара надасть гуманітарну допомогу Києву у подоланні майбутньої важкої зими. Про це повідомляє адміністрація президента Туреччини, пише агентство Anadolu.

«Президент Ердоган зазначив у розмові, що (Туреччина) продовжить роботи із задоволення гуманітарних потреб народу України у майбутні важкі зимові місяці», – йдеться у заяві.

Також Ердоган заявив, що зерновий коридор можна розширити, включивши в нього різні продукти харчування та інші товари.

Окрім того, президент Туреччини сподівається, що буде знайдено рішення щодо Запорізької атомної електростанції.

Раніше президент України Володимир Зеленський подякував Ердогану за те, що Туреччина дала притулок українським дітям, а також за сотні генераторів для наших міст.

Зеленський заявив, що обговорив телефоном з Ердоганом можливе розширення зернового коридору.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туреччина може допомагати РФ оминати санкції ЄС
Європейський Союз закликає Туреччину приєднатися до санкцій проти РФ
Сьогодні, 07:55
Президент Туреччини подякував нації за багаторічну довіру
Ердоган натякнув, що має намір востаннє балотуватися у президенти Туреччини
Вчора, 20:02
Плавучі електростанції розмістять у Румунії та Молдові
Україна зможе отримати електроенергію з Туреччини
7 грудня, 15:14

Політика

Туреччина надасть допомогу Україні для подолання важкої зими
Туреччина надасть допомогу Україні для подолання важкої зими
Арестович пояснив, чому світові лідери ігнорують Путіна
Арестович пояснив, чому світові лідери ігнорують Путіна
Після розмови з Путіним Ердоган подзвонив Зеленському: деталі
Після розмови з Путіним Ердоган подзвонив Зеленському: деталі
Українська формула миру та енергетика: Зеленський провів переговори з Макроном
Українська формула миру та енергетика: Зеленський провів переговори з Макроном
Переговори Україна-Росія: Банкова категорично відповіла Путіну
Переговори Україна-Росія: Банкова категорично відповіла Путіну
Регіони із найбільшим дефіцитом електроенергії: Зеленський назвав вісім областей
Регіони із найбільшим дефіцитом електроенергії: Зеленський назвав вісім областей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
Названо перелік приладів, які не можна підключати до генератора
11K
Путіна підштовхують до втечі
9475
Нова заява Путіна ще більше закопала Росію
6194
Чому Росія напала на Україну: Пєсков вигадав нову причину
6166
Помер відомий журналіст, колишній прессекретар «Правого сектора»
5951
У Львові вирує негода: повалені дерева, обледенілі дороги (фото)

Новини

Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
Вчора, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
9 грудня, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
9 грудня, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
9 грудня, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8 грудня, 07:01

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту