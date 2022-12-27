Туреччина відкрила нове родовище газу в Чорному морі

Запаси нового родовища газу в Чорному морі оцінюються у 58 млрд кубометрів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок оголосив про відкриття нового родовища газу в Чорному морі на 58 млрд кубометрів, завдяки чому загальна оцінка морських запасів блакитного палива країни зросла до близько 710 млрд кубометрів. Про це повідомляє Bloomberg.

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На пресконференції після засідання уряду Ердоган оголосив, що нове родовище було виявлене під час розвідки родовища Сакарія в Чорному морі, запаси якого тепер оцінюються в 652 млрд кубометрів.

«Це нове відкриття відкриє двері для нових. Ми почнемо буріння нових свердловин якомога швидше», – заявив турецький президент.

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Очікується, що родовище Сакарія почне подавати газ в турецьку мережу з першого кварталу 2023 року. До останніх новин про більший обсяг газу в ньому очікувалось, що воно задовольнить близько третини внутрішніх потреб Туреччини після досягнення піку видобутку.

Анкара прогнозувала, що спершу видобуток газу на Сакарії становитиме близько 3,5 млрд кубометрів на рік і протягом чотирьох років буде збільшений до приблизно 15 млрд кубометрів, що становить приблизно чверть поточного видобутку в Європейському Союзі.

Туреччина вже багато років займається розвідкою енергоресурсів в Чорному морі. Країна, що зіштовхнулася з нестачею власних енергоресурсів, змушена імпортувати більшу частину блакитного палива, зокрема є одним із найбільших покупців російського газу.

Нагадаємо, компанія Nord Stream AG, яка є оператором пошкоджених у вересні газогонів «Північний потік» і «Північний потік-2», почала попередню оцінку вартості ремонту труб і відновлення постачання ними газу. Один кошторис ремонту «Північних потоків» оцінює вартість ремонту в суму, яка починається приблизно з $500 млн.

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