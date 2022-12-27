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Туреччина відкрила нове родовище газу в Чорному морі

glavcom.ua
Туреччина відкрила нове родовище газу в Чорному морі
Туреччина є одним із найбільших покупців російського газу
фото: Reuters

Запаси нового родовища газу в Чорному морі оцінюються у 58 млрд кубометрів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок оголосив про відкриття нового родовища газу в Чорному морі на 58 млрд кубометрів, завдяки чому загальна оцінка морських запасів блакитного палива країни зросла до близько 710 млрд кубометрів. Про це повідомляє Bloomberg.

На пресконференції після засідання уряду Ердоган оголосив, що нове родовище було виявлене під час розвідки родовища Сакарія в Чорному морі, запаси якого тепер оцінюються в 652 млрд кубометрів.

«Це нове відкриття відкриє двері для нових. Ми почнемо буріння нових свердловин якомога швидше», – заявив турецький президент.

Очікується, що родовище Сакарія почне подавати газ в турецьку мережу з першого кварталу 2023 року. До останніх новин про більший обсяг газу в ньому очікувалось, що воно задовольнить близько третини внутрішніх потреб Туреччини після досягнення піку видобутку. 

Анкара прогнозувала, що спершу видобуток газу на Сакарії становитиме близько 3,5 млрд кубометрів на рік і протягом чотирьох років буде збільшений до приблизно 15 млрд кубометрів, що становить приблизно чверть поточного видобутку в Європейському Союзі.

Туреччина вже багато років займається розвідкою енергоресурсів в Чорному морі. Країна, що зіштовхнулася з нестачею власних енергоресурсів, змушена імпортувати більшу частину блакитного палива, зокрема є одним із найбільших покупців російського газу.

Нагадаємо, компанія Nord Stream AG, яка є оператором пошкоджених у вересні газогонів «Північний потік» і «Північний потік-2», почала попередню оцінку вартості ремонту труб і відновлення постачання ними газу. Один кошторис ремонту «Північних потоків» оцінює вартість ремонту в суму, яка починається приблизно з $500 млн.

Раніше Ердоган розповів, які країни отримали експортоване з України зерно.

Читайте також: Росія хоче відновити постачання газу до Європи
Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган газ

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